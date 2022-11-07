影／驚嚇破百！國3中寮段車禍豬內臟掉滿地 幸僅3輕傷

26歲李姓男子今晨駕車行經國3中寮段南下377公里處，行駛中線時，失控追撞前方載有豬內臟的貨車，後方2輛轎車閃避不及連環撞，釀3人輕傷；車禍撞擊當下，豬內臟灑滿地，不知情駕駛駛過，誤以為滿地人體內臟，驚嚇度破百，紛紛減速，詳細車禍肇責由警方進一步釐清。

國道警察第五大隊警方指出，今天凌晨0時50分許，26歲李姓男子駕車搭載33歲親友和6歲男童，行經國道3號南向377.6公里處時，因行駛中線車道，失控撞及前方由邵姓男子（32歲）駕駛的大貨車。

由於邵男大貨車滿載豬隻內臟，車禍撞擊當下，豬內臟掉滿地，導致後方由30歲陳姓男子和27歲陳姓男子所駕駛的2輛轎車閃避不及，連環追撞，所幸李男一車3人僅受輕微擦挫傷。

車禍發生後，豬隻內臟掉滿地，因深夜現場路況不清，路過駕駛只有靠車燈探照車前路況，不少人以為豬內臟是人體內臟，誤以為發生嚴重車禍，所幸僅是豬隻內臟。