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影／驚嚇破百！國3中寮段車禍豬內臟掉滿地 幸僅3輕傷
26歲李姓男子今晨駕車行經國3中寮段南下377公里處，行駛中線時，失控追撞前方載有豬內臟的貨車，後方2輛轎車閃避不及連環撞，釀3人輕傷；車禍撞擊當下，豬內臟灑滿地，不知情駕駛駛過，誤以為滿地人體內臟，驚嚇度破百，紛紛減速，詳細車禍肇責由警方進一步釐清。
國道警察第五大隊警方指出，今天凌晨0時50分許，26歲李姓男子駕車搭載33歲親友和6歲男童，行經國道3號南向377.6公里處時，因行駛中線車道，失控撞及前方由邵姓男子（32歲）駕駛的大貨車。
由於邵男大貨車滿載豬隻內臟，車禍撞擊當下，豬內臟掉滿地，導致後方由30歲陳姓男子和27歲陳姓男子所駕駛的2輛轎車閃避不及，連環追撞，所幸李男一車3人僅受輕微擦挫傷。
車禍發生後，豬隻內臟掉滿地，因深夜現場路況不清，路過駕駛只有靠車燈探照車前路況，不少人以為豬內臟是人體內臟，誤以為發生嚴重車禍，所幸僅是豬隻內臟。
事故詳細車禍肇責由警方進一步調查，由於現場滿地豬內臟，直到近2小時才完全排除，恢復交通順暢。
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