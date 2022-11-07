快訊

今起取消3劑令、確診者7+n上路 五大防疫規定鬆綁一次看

COP27氣候峰會／氣候賠償列議程「富國態度軟化」 聯合報現場直擊

今天立冬！今年最後「天赦日」祭拜補財庫有眉角 唯一不宜做這事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄女違規左轉下一秒猛撞機車 雙載男女釀2傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

20歲廖姓女子今天清晨4時許，駕駛轎車沿高市自立一路左轉建國三路時，未遵守交通號誌，撞及直行機車雙載的余姓女子和陳姓男子，2人噴飛在地，所幸僅手、腳擦挫傷；警方對雙方酒測，均無酒駕行為，詳細車禍肇責進一步釐清。

警方指出，廖姓女子今天清晨4時許，駕駛轎車沿自立一路由北往南方向行駛，欲左轉建國三路時，當場撞及直行騎機車雙載的余姓女子（28歲）及陳姓男子（27歲），余、陳2人噴飛倒地受傷，機車零件散落一地。

警消獲報趕抵現場，幸余、陳2人僅手腳擦挫傷，無性命危險，警方事後對廖、余2女施以酒測，2人均無酒駕行為。

警方初步研判，廖女未遵守路口特殊時相號誌，左轉建國三路時，號誌尚未亮起左轉燈號，導致和廖女直行機車發生相撞，詳細車禍肇責進一步釐清中。

高市廖姓女子今天清晨4時許，駕駛轎車沿自立一路左轉建國三路時，未遵守交通號誌，撞及直行機車雙載的余姓女子和陳姓男子，2人噴飛在地受傷。 記者石秀華／翻攝
高市廖姓女子今天清晨4時許，駕駛轎車沿自立一路左轉建國三路時，未遵守交通號誌，撞及直行機車雙載的余姓女子和陳姓男子，2人噴飛在地受傷。 記者石秀華／翻攝
廖姓女子今天清晨4時許，駕駛轎車沿高市自立一路由北往南方向行駛，欲左轉建國三路，未遵守交通號誌，撞及直行機車，釀2人受傷。記者石秀華／翻攝
廖姓女子今天清晨4時許，駕駛轎車沿高市自立一路由北往南方向行駛，欲左轉建國三路，未遵守交通號誌，撞及直行機車，釀2人受傷。記者石秀華／翻攝

車禍 酒駕 酒測

延伸閱讀

影／台中警車追可疑車自撞號誌桿 2警和1民防受傷

影／高雄大叔騎電動自行車見警秒換腳踩 因這原因酒駕露餡

影／轎車迴轉和機車碰撞 沙鹿車禍二人受傷

藍營大咖助陣柯志恩 陳其邁稱：候選人本身條件最重要

相關新聞

為40元羞辱唐寶寶挨轟 店家一度想告

永和一家鹽酥雞店，近日有唐氏症寶寶謝姓少年忘記帶錢無法付款，遭業者怒罵並報警，謝母心碎上網泣訴經過。消息一出引發眾怒，網...

疑酒駕撞死女遊客肇逃 池上貨車駕駛辯返家才喝酒

台東張姓婦人偕同家人昨到台東縣池上旅遊，晚間用餐步行回民宿時被1輛小貨車撞上，張婦重傷送醫不治，今天相驗死因，肇事小貨車...

國3土城交流道自撞火燒車 「燒到剩骨架」幸無人傷

國道3號土城交流道北上匝道，今天凌晨4點39分發生火燒車意外。一輛休旅車疑操作不慎，打滑自撞分隔島後起火，整輛車很快的全...

影／台中警車追可疑車自撞號誌桿 2警和1民防受傷

台中市大雅警分局員警昨天深夜巡邏發現可疑車輛，對方逃逸拒檢，警車追查過程，開車警員不慎自撞號誌桿和監視器主機箱，車上二名...

自投羅網 酒駕累犯撞進派出所

五十一歲蔡姓男子昨天凌晨酒後開車，行經新北市林口區時一頭撞進林口警分局文林派出所，員警及時跳開沒受傷，但辦公室嚴重受損；...

影／高雄女違規左轉下一秒猛撞機車 雙載男女釀2傷

20歲廖姓女子今天清晨4時許，駕駛轎車沿高市自立一路左轉建國三路時，未遵守交通號誌，撞及直行機車雙載的余姓女子和陳姓男子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。