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影／高雄女違規左轉下一秒猛撞機車 雙載男女釀2傷
20歲廖姓女子今天清晨4時許，駕駛轎車沿高市自立一路左轉建國三路時，未遵守交通號誌，撞及直行機車雙載的余姓女子和陳姓男子，2人噴飛在地，所幸僅手、腳擦挫傷；警方對雙方酒測，均無酒駕行為，詳細車禍肇責進一步釐清。
警方指出，廖姓女子今天清晨4時許，駕駛轎車沿自立一路由北往南方向行駛，欲左轉建國三路時，當場撞及直行騎機車雙載的余姓女子（28歲）及陳姓男子（27歲），余、陳2人噴飛倒地受傷，機車零件散落一地。
警消獲報趕抵現場，幸余、陳2人僅手腳擦挫傷，無性命危險，警方事後對廖、余2女施以酒測，2人均無酒駕行為。
警方初步研判，廖女未遵守路口特殊時相號誌，左轉建國三路時，號誌尚未亮起左轉燈號，導致和廖女直行機車發生相撞，詳細車禍肇責進一步釐清中。
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