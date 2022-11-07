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影／女開車衝撞警機車拒捕 苗警50分鐘後小路甕中捉鱉
34歲郭姓女子昨天中午在苗栗市涉嫌毀損、竊盜，警方據報攔截圍捕，她開車兩度涉嫌衝撞警用機車，還好員警及時跳開未受傷。警方50分鐘後在頭屋鄉明德水庫小路當場逮捕她。
苗栗警察分局昨天中午12點左右接獲報案，苗栗市監理站附近的社區發生轎車後視鏡遭毀損，及佛堂內聚寶盆竊案，員警趕赴現場，根據報案車號，發現郭女開車，郭女拒絕攔停，開車高速逃逸。
警方場在周邊道路搜索，不久文山警察派出所警員劉尚豪騎車在西山公墓內發現郭女的車子，下車準備盤查，郭女沒有停車，涉嫌衝撞警車逃逸，劉尚豪跳車未遭受波及。劉尚豪緊接著聯繫攔截圍捕，郭女再次駕車折返，涉嫌再次衝撞警車衝撞逃逸。
警方出動5個警網搜尋，案發50分鐘後，頭屋警察分駐所警員吳光文、劉仲恩，在頭屋鄉市區台13線（尖豐公路）再次發現郭女的車子，經沿路追緝。郭女開車進入明德水庫的無尾小路，因無路可逃，被吳文光、劉仲恩制伏逮捕。警詢後依竊盜、毀損及妨害公務罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。
苗栗分局指出，全案能迅速破案關鍵，在於被害人能在發現受害時，記住嫌疑人車輛車號及特徵，提供警方查緝，警方始能在第一時間掌握竊嫌人車，也呼籲民眾發現犯罪時，能將相關涉案人車等特徵牢記，及時提供警方查緝。
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