疑酒駕撞死女遊客肇逃 池上貨車駕駛辯返家才喝酒

台東張姓婦人偕同家人昨到台東縣池上旅遊，晚間用餐步行回民宿時被1輛小貨車撞上，張婦重傷送醫不治，今天相驗死因，肇事小貨車逃逸，警方昨晚找到肇事車輛及1名酒醉徐姓男子，但徐男否認涉案，檢察官今天上午偵訊。

據了解，住池上徐男向警方供稱不知道有撞到人，警方對其酒測酒測值超標，徐表示「回家才喝酒」、否認酒駕，昨晚還聯絡多名地方人士協助。

住台中67歲張姓婦人和林姓丈夫、2個女兒，昨到台東池上旅遊，晚間7時許用餐後步行回民宿，行經池上鄉忠孝路段，被1輛小貨車從後方撞上，張婦被撞倒地重傷、失去呼吸心跳，女兒擦撞輕傷，家屬報警將張婦送關山慈濟醫院，急救後仍宣告不治，肇事小貨車未停車、逃離現場。

據了解，家屬當時目擊肇事車輛為藍色小貨車，警方調閱周邊監視器以車追人，晚間8時許找到肇事車輛、立即派鑑識人員採證，並找到1名酒醉疑似駕駛徐姓男子帶回警詢，但徐男否認涉案，供稱不知有撞到人、返家後才喝酒，檢察官今天上午將複訊。