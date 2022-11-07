皮夾遺落在計程車上 男子報警10分鐘找回

33歲蔡姓男子昨天深夜11點多，焦急地跑進台南市警二分局中正派出所求助，他表示剛剛搭乘計程車下車時，不慎將黑色皮夾遺落在計程車上，請警方幫忙找回。員警過濾蔡男的下車時間、地點，聯繫上黃姓計程車駕駛，10分鐘後找回蔡的皮夾。

蔡向警方表示，他有一些重要證件、及信用卡都在皮夾裡面，他從高雄來，對台南人生地不熟，希望警方能協助找尋回。

值班警員吳嘉佩接獲報案後，先安撫蔡著急情緒，並仔細詢問相關情形，蔡說，他從事貿易工作，放假自高雄來台南旅遊，晚間在北區搭乘計程車至中西區大德街欲找朋友時，下車不慎將皮夾遺留在計程車上，皮夾內有重要證件及信用卡等物，所以十分著急。

副所長黃振華、警員李祐全馬上調閱路口監視器畫面，過濾蔡的下車時間、地點周邊往來計程車輛，逐一撥打電話詢問，終於聯繫上黃姓計程車駕駛，確認蔡黑色皮夾在計程車上後座，並請他協助將皮夾送到派出所。

蔡男見警方如此積極協助調閱監視器畫面，並在短短的10分鐘內就找回皮夾，稱讚台南警察熱心且高效率，離去時也一再稱謝，還跟派出所副所長黃振華合影留念。