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影／台中警車追可疑車自撞號誌桿 2警和1民防受傷
台中市大雅警分局員警昨天深夜巡邏發現可疑車輛，對方逃逸拒檢，警車追查過程，開車警員不慎自撞號誌桿和監視器主機箱，車上二名警員和一名民防都受輕傷。
大雅警分局表示，昨晚11點20分，29歲曾姓警員開警車巡邏，車上載一名警員和一名民防，行經潭興路與福貴路口，發現一輛轎車車燈未亮且未打方向燈，警車鳴笛要上前攔查，該車沿福貴路北往南右轉環中路加速逃逸拒檢，曾姓警員開警車要追查，經潭子區復興路一段16號前，因轉彎失控不慎自撞路邊號誌桿及監視器主機箱子，後續將調閱相關監視器畫面釐清案情。
警車自撞車禍，造成警車前車頭損壞，車上2名員警、1名民防協勤輕微擦挫傷，警車上二顆安全氣囊爆開，一警手指擦挫傷，一警鼻子擦挫傷，民防的鼻子和手指擦挫傷，送中國醫藥大學附設醫院就醫包紮後，傷勢均無大礙。
這起車禍未造成民眾受傷，號誌桿無損壞，但監視器主機箱子倒塌波及旁邊車輛，造成該車副駕駛座車門輕微車損，後續將依相關車輛受損情形，予以賠償。
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