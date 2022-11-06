影／員警都快吐了！餿水車追撞 廚餘灑滿高速公路

一輛滿載廚餘的餿水車行駛在北上89K處超車道上，突然被後方自小客車猛得追撞，濺得車道及車身滿是餿水。圖／翻攝自udn影音網

國道1號北上竹北路段今天凌晨發生一起「重大事故」，3輛大小車在中內線意外擦撞，沒想到其中一輛貨車滿載廚餘，當場如火山爆發般餿水四濺，就連國道員警到場處理都差點吐了出來，更一度被迫封閉2車道，天亮才恢復通行。

據了解，事故發生在今晨2時許，當時一輛滿載廚餘的餿水車行駛在北上89K處超車道上，突然被後方自小客車猛得追撞，嚇得餿水車駕駛急踩煞車，沒想到貨車上的一桶桶廚餘不僅東倒西歪，更是好幾桶直接因慣性飛了出去，濺得車道及車身滿是餿水。

國道員警到場時就形容，現場宛如災難現場，簡直「舉步維艱」，不僅空氣中飄散著發酵的味道，走在車道上還得忍受腳底傳來「軟爛」的觸感，更慘的是救護人員為了將受傷的餿水車司機送醫，還必須推著擔架輾過一坨坨殘羹剩飯，原本就已剩半固態的廚餘，直接被搾成泥汁。

現場慘狀一被Po上網，立刻引來網友作嘔，更有網友表示「隔著螢幕都能聞到味道」，還有網友發現其中一輛遭受波及的大貨車滿載托運機車，直呼「慘了」，恐怕機車車主們收到愛車都會疑惑怎麼有股濃厚的味道。

因高速公路上全是廚餘，路過的車輛又不斷從中線車道駛過向兩旁濺起餿水，讓現場人員根本無從下手處理，國道警方被迫從凌晨3時許封閉竹北交流道北上出入口匝道，要求駕駛人提早從公道五交流道下匝道轉平面，再從湖口交流道上匝道，同時通知高公局處理單位協助陸續從內線清理餿水。

國道警方指出，肇事原因仍要釐清，不過散落廚餘的清理費用，屆時恐怕仍需要向肇事者索討，事故處理一直到凌晨4時許才先行讓用路人從路肩通行，更直到上午6時許、天亮才終於將散落路面的廚餘汁水全部清理完畢，恢復正常通行。