全國擴大臨檢 林口警強力掃蕩犯罪因子
新北市警方破獲詐欺集團，救出58人受害者，有3人不幸遭虐慘死。林口警方為此針對林口及泰山區治安要點及重要路口，執行「全國性擴大臨檢勤務」，查獲2件刑案、告發15件交通違規；另通報8件排氣管改裝噪音車。
林口警方表示，這個月新北警方於淡水、中壢兩地查獲詐騙集團，以高薪工作機會誘騙求職者，強行拘禁並虐打求職者，利用被害人存摺、金融卡、信用卡等從事詐騙行為，戕害國人身體健康、財產安全甚鉅。
警方指出，為穩定轄區治安、交通，並執行「全國性擴大臨檢勤務」，林口警針對林口區、泰山區治安要點及重要路口，於這月4日規劃區域性擴大臨檢及路檢維安勤務，全面掃除犯罪因子，穩固轄區治安。
此次擴檢勤務，共查獲1件通緝、1件酒駕公共危險，告發15件交通違規、通報排氣管改裝噪音車8件，還向民眾進行反詐騙宣導，提醒民眾注意求職安全。另外，因應年底九合一選舉，警方加強候選人安全維護及查察賄選，以喝止不法行為，影響選舉公平之情事。
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