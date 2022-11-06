全國擴大臨檢 林口警強力掃蕩犯罪因子

新北市警方破獲詐欺集團，救出58人受害者，有3人不幸遭虐慘死。林口警方為此針對林口及泰山區治安要點及重要路口，執行「全國性擴大臨檢勤務」，查獲2件刑案、告發15件交通違規；另通報8件排氣管改裝噪音車。

林口警方表示，這個月新北警方於淡水、中壢兩地查獲詐騙集團，以高薪工作機會誘騙求職者，強行拘禁並虐打求職者，利用被害人存摺、金融卡、信用卡等從事詐騙行為，戕害國人身體健康、財產安全甚鉅。

警方指出，為穩定轄區治安、交通，並執行「全國性擴大臨檢勤務」，林口警針對林口區、泰山區治安要點及重要路口，於這月4日規劃區域性擴大臨檢及路檢維安勤務，全面掃除犯罪因子，穩固轄區治安。