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影／高雄大叔騎電動自行車見警秒換腳踩 因這原因酒駕露餡

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄47歲林姓男子騎乘電動自行車，因未戴安全帽，遭警攔查，林男見員警靠近，隨即將電動模式轉用腳踩，因全身散發酒氣，逃不過員警法眼，經警方酒測，呼氣值高達每公升0.62毫克，當場被上銬逮捕送辦。

仁武分局大華派出所2日傍晚5時許，執行巡邏勤務，行經鳥松區八德南路，發現林姓男子騎電動自行車卻未戴安全帽，還疑似心虛朝員警方向左右顧盼，立即被警方攔下。

林男原本使用電動模式騎乘電動自行車，見巡邏員警靠近時，一時做賊心虛，將改以腳踩，原以為變換自行車騎乘模式，可規避酒駕行為，但警方一靠近林男，即聞到他身上飄散濃厚酒味。

警方懷疑林有酒駕行為，當場對他施以酒測，警方拿出酒測器，在林吹氣時說「直接吹，來，喊停才停，來來來，不要停哦」，結果呼氣酒測值高達每公升0.62毫克，警方當場宣告林男權利，將他上銬逮捕，警詢後依公共危險罪嫌將他移送法辦。

仁武分局呼籲，電動自行車、電動輔助自行車無法規避酒駕，騎乘也須依規定配戴安全帽，請民眾飲酒過後善用代駕或搭乘計程車，以免觸法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方拿出酒測器，在林吹氣時說「直接吹，來，喊停才停，來來來，不要停哦」，結果呼氣酒測值高達每公升0.62毫克。記者林品君／翻攝
警方拿出酒測器，在林吹氣時說「直接吹，來，喊停才停，來來來，不要停哦」，結果呼氣酒測值高達每公升0.62毫克。記者林品君／翻攝

電動自行車 酒駕 酒測

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