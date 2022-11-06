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台南山友與友人登阿里山眠月線 不慎摔傷疑骨折送醫中
2男3女一團五人來自台南的登山客，今天前往眠月線登山，途中一名年約56歲劉姓男子，不慎摔傷，疑似左手骨折及手肘腫脹，身體多處擦挫傷，所幸意識清楚，經初步包紮及固定後，由阿里山分隊、林務局阿里山工作站及阿里山派出所9名人員陪同下山，並由三和分隊91送往嘉義聖馬爾定醫院診治。
嘉義縣消防局表示，今天中午12點21分獲報，在阿里山眠月線往石猴方向22號橋及23號橋處，有民眾摔傷請求協助，出動阿里山42、三和91，並配合林務局阿里山工作站及阿里山派出所，共計9人前往協助。
男傷者左手腕疑似骨折左手肘腫脹，身體多處擦挫傷，意識清楚，嘉義縣消防局人員等人接觸傷者做初步的包紮及固定後，協助5人下山，由三和分隊91送往嘉義聖馬爾定醫院。
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