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唐寶寶被報警自責「我不好」 1.1顆星負評的炸物店從谷歌地圖消失
唐氏症謝姓少年4日晚上至新北市某炸物店點40元炸物，想帶回去給阿公阿嬤吃，忘了帶錢無法付款，遭老闆當場辱罵，甚至不等家人到場直接報警。
謝姓少年的媽媽說，當時收到消息，爸爸先到場了解，老闆態度強硬，說已把東西炸好，但有人欠了40元，付不出錢只好叫警察；事後自己也到場詢問是不是有誤會，孰料老闆直接回嗆，「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢」。令她不解，「難道不能等他打電話給家人嗎？」老闆冷回「我們很忙，哪有時間等」。
40元的炸物事件，讓唐寶寶媽媽感到傷心又難過，她說，傷心的是，父母對慢飛兒的放手底限，即便教導他們自主的能力，但畢竟還是和一般人不同；難過的是，這個社會的角落還是有很多對待慢飛兒的不公平。
事件經發酵後，民眾力挺唐寶寶，直接灌爆Google地圖評論，紛紛打上一顆星，該炸物店評分來到「不能再低的」1.1顆星，評論數也累積破4300則；只是，今天中午時還看得到該店家，目前在Google地圖卻已經搜尋不到。
謝姓少年是文化部認證的街頭藝人，擅長單輪車、踩大球、日字匡、扯鈴等，也常常受邀至慈善音樂會演出，本身也有臉書粉絲專頁。事件發生後，謝姓少年難過貼文表示「我自己不好，我需要冷靜，最近我不要再參加任何表演，也不要再買東西了，我只要和阿公阿嬤在一起」，話語間令人不捨。
許多網友紛紛在貼文底下留言寫下，「你很棒也很努力，不是你的問題，社會上有好人有壞人，阿姨也常常碰到很兇的老闆」、「你沒有不好唷，你很努力也很棒，世界上還是有很多溫暖的人唷」，留言數目前已累積逾720則，多是給謝姓少年加油打氣。
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