打電話給40年好朋友訴心苦 10分鐘後洗衣店闆娘墜樓亡

台中市謝姓女子是洗衣店業者，未婚無子，罹患有憂鬱症，今天上午11時許，打電話告知高中賴姓同學，言語中透露有輕生念頭，賴女趕緊告知住在謝女家附近的朋友前往察看，未料才事隔10多分鐘，謝女已從大樓12樓墜落在南屯區東興西街一處空地，送醫不治，檢方今相驗釐清死因。

據查，謝姓女子（58歲）患有憂鬱症，今天上午11時許，向高中同學賴姓女子告知有輕生念頭，賴女轉告住在南屯區謝女住家附近的蔡姓友人前往查看，也通報警、消協尋，警、消獲報才約10分多鐘，還在附近搜尋時，即在南屯區東興西街一處空地，發現謝女已倒臥在地面上，沒有生命跡象，緊急送醫急救仍不治。

據查，謝女是案發空地旁的住處，經營洗衣店，疑從住處大樓的12樓墜落，現場已由警方鑑識人員進屋採證，沒有發現有外力破壞、打鬥痕跡，也沒有留有遺書。

經謝女朋友證稱，謝女罹患憂鬱症，有就醫的紀錄，也曾多次向朋友透露尋短念頭，此次發現有異趕緊報案。

全案已由第四警分局報請台中地檢署檢察官相驗，以釐清謝女死因，另外因謝女未婚無子，將聯絡其他家人配合相驗，查明案發經過。