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機車雙載男女被攔查 他急喊她是我老婆 警一查非如此

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市葉姓男子前天深夜騎機車搭載越南籍阮姓女子，在三民區被巡邏警網攔查，葉男不停掩飾阮女身分，還急喊「她是我老婆」，卻報不出身分證字號及出生地，阮女從包裡拿出身分影本，也不像本人，警方覺得事有蹊蹺，帶回一查，發現阮不僅非葉的妻子，還是逃逸9年移工。

三民二警分局民族所警員許正翰、李宗翰，前天深夜11時許，擔服巡邏勤務，巡經三民區建工路與建興路口，見61歲的葉姓男子騎機車搭載一名女子，於是將2人攔下盤查。

葉男當時想掩飾後方女乘客身分，警方問女子身分，葉搶答「她是我老婆」，警方要求女子出示身分證件或報號碼查詢，葉又搶回她記憶不好，卻將「老婆」的號碼報得七零八落。

警方見女子也報不出自己身分證號碼，警方問女子皮包裡是否有證件，結果她拿出一張身分影本供查詢。警方看證件中的照片中人和女子完全不像，葉男又說，她生了一場大病，臉頰都變瘦了，女子也回答「我之前臉很胖」，還在旁假裝咳嗽配合，雙手合十，朝天直說「阿彌陀佛」。

警方覺得事有蹊蹺，將2人帶回調查，結果查出原來女子是60歲的越南籍阮姓女子，2012年申請看護工來台，2014年逾期居留，已逃逸9年。

阮女供稱逃逸期間，都在雲林一帶當採茶女或協助農夫拔花生，因工作都是零時的，想到高雄發展，沒想到在高雄第3天就被逮，警詢後依違反入出國及移民法將阮女移請移民署專勤隊查處。

越南籍阮姓逃逸女移工搭乘葉姓男子機車被警方攔查，拿假證件又裝病，警方查出她已逃逸9年。記者石秀華／翻攝
越南籍阮姓逃逸女移工搭乘葉姓男子機車被警方攔查，拿假證件又裝病，警方查出她已逃逸9年。記者石秀華／翻攝
越南籍阮姓逃逸女移工，搭乘葉姓男子機車被警方攔查，拿假證件又裝病，警方追查時，她不斷雙手合十，朝天說「阿彌陀佛」。記者石秀華／翻攝
越南籍阮姓逃逸女移工，搭乘葉姓男子機車被警方攔查，拿假證件又裝病，警方追查時，她不斷雙手合十，朝天說「阿彌陀佛」。記者石秀華／翻攝
高市葉姓男子騎機車搭載越南籍阮姓女子，向警誆騙阮是他老婆，結果被警方戳破謊言，查出阮女是逃逸9年移工。記者石秀華／翻攝
高市葉姓男子騎機車搭載越南籍阮姓女子，向警誆騙阮是他老婆，結果被警方戳破謊言，查出阮女是逃逸9年移工。記者石秀華／翻攝

老婆 身分證 移民署

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