羞辱唐寶寶炸物店老闆遭起底... 竟是站前違規擺攤起家
新北永和一家鹽酥雞店「羞辱唐寶寶」引爆網友憤怒，紛紛灌爆負面評論，現在該鹽酥店家老闆也被起底，不只有骨董商背景，也定期在做直播，但他也遭同業嗆聲曾搞人。另外，網友還發現，鹽酥雞店曾為捷運站外的違規攤商。曾違規設攤一事，也經警方證實。
該鹽酥雞店近日因有唐氏症寶寶忘記帶錢無法付款，而當眾怒罵、報警處理，讓「唐寶寶」母親心碎的上網哭訴經過。消息一出引發眾怒，網友紛紛灌爆Google地圖評論在店家上掛了「永久停業」。
該店家老闆也遭網友起底，指老闆有骨董商背景，定期在做古物直播，平時也會高價收購一些古物，老闆曾分享他的收藏心得，花了500多萬元買到不少「夢幻逸品」。
不過，老闆再做古物買賣似乎也曾惹到同業，有同業過去還熱情拜訪老闆鹽酥雞店，但「羞辱唐寶寶」事件擴散後，同業分享新聞連結，嗆聲「我只能說，人在做，天在看！夜路走多，總是要還的」，並直指對方開假帳號「直播、搞我」。
另外，網友還起底，指該店家原為新北永和頂溪捷運站後方一攤商，曾違規於紅線區營業，如今好不容易有正式店面，卻因「羞辱唐寶寶」事件鬧大；網友也說，未來該店家恐難再繼續經營。
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