唐寶寶忘記帶錢遭老闆嗆聲報警 王婉諭批店家歧視不諒解

新北市一家炸物店近日有唐氏症孩童忘記帶錢無法付款，遭到店家當眾怒罵、報警處理，時代力量立委王婉諭今天表示，一個國家的進步程度，取決於怎麼對待最弱勢者，需要協助的人沒有做錯事，錯的是歧視與不諒解，希望台灣社會築起友善的安全網，接住真正需要協助的人。

王婉諭中午在臉書指出，今天早上看到一則令人心碎的新聞，一名患有唐氏症的孩子在一家炸物店忘記帶錢包，雖然當下立刻向店家道歉，並且欲請家人前來付錢，店家仍然不領情報警，嚇得唐寶寶在躲到在路邊顫抖。

王婉諭說，家長詢問老闆事發經過，想知道有沒有什麼誤會，老闆卻對家長直嗆「我不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢，哪有時間等（家人）」，看到這樣的事發經過，真的讓人非常痛心。

王婉諭說，不知道大家是否還記得，2013年高雄曾發生一起唐氏症患者到麥當勞消費，卻遭店經理謊稱「有流浪漢鬧場」為由報警驅趕，這件事在當年引發了軒然大波，最後台灣麥當勞最高主管出面道歉才終於落幕。

王婉諭還說，在昨天事件發生之後，更讓她感到心痛的是，該名少年發文表示「我自己不好，也不要再買東西了」，聽了非常心酸。

她表示，唐氏症患者又稱「慢飛兒」，他們的成長與發展雖然相較一般人來得遲緩，但是透過後天的教育與學習，仍然可以強化自立生活的能力。她相信從可以踏出家門到自主購物，背後一定付出非常多努力，但是卻在這次的事件中重挫信心，這對孩子本身或是整個家庭而言，都是再度的傷害，甚至可能要花費更長的時間來修復。