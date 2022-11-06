聽新聞
test
0:00 / 0:00
網友挺唐寶寶灌爆炸物店「1.1顆星」 老闆奔派出所問：怎麼提告
唐氏症少年謝煒崴，4日晚上回家路上，到新北市某炸物店買40元的炸物，想買給阿公阿嬤吃，點餐後才發現身上沒帶錢，立刻跟老闆說抱歉，孰料炸物店王姓老闆竟當場大聲咆哮，大罵「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢」，不給機會直接報警。
謝煒崴的媽媽不捨，「幾經思考後」在臉書貼文訴苦，大批網友看到老闆為了40塊、對唐寶寶沒同理心的行徑，直接灌爆Google地圖評論，紛紛打上一顆星，目前該炸物店星級來到「不能再低的」1.1顆星，評論數也累積破4300則。
今天早上傳出，店家老闆氣憤向辱罵網友，以及謝煒崴媽媽提告妨害名譽，警方表示，今天凌晨3點多，炸物店老闆確實有至中正橋派出所稱「要報案」，但聊了近一個小時，是向警方詢問請教怎麼提告，最終沒有提出告訴。據透露，老闆當時心情非常激動，表示「我好難過」，並大喊「很倒霉」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言