網友挺唐寶寶灌爆炸物店「1.1顆星」 老闆奔派出所問：怎麼提告

唐氏症少年謝煒崴，4日晚上回家路上，到新北市某炸物店買40元的炸物，想買給阿公阿嬤吃，點餐後才發現身上沒帶錢，立刻跟老闆說抱歉，孰料炸物店王姓老闆竟當場大聲咆哮，大罵「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢」，不給機會直接報警。

謝煒崴的媽媽不捨，「幾經思考後」在臉書貼文訴苦，大批網友看到老闆為了40塊、對唐寶寶沒同理心的行徑，直接灌爆Google地圖評論，紛紛打上一顆星，目前該炸物店星級來到「不能再低的」1.1顆星，評論數也累積破4300則。