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網友挺唐寶寶灌爆炸物店「1.1顆星」 老闆奔派出所問：怎麼提告

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網友挺唐寶寶灌爆炸物店「1.1顆星」 老闆奔派出所問：怎麼提告

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

唐氏症少年謝煒崴，4日晚上回家路上，到新北市某炸物店買40元的炸物，想買給阿公阿嬤吃，點餐後才發現身上沒帶錢，立刻跟老闆說抱歉，孰料炸物店王姓老闆竟當場大聲咆哮，大罵「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢」，不給機會直接報警。

謝煒崴的媽媽不捨，「幾經思考後」在臉書貼文訴苦，大批網友看到老闆為了40塊、對唐寶寶沒同理心的行徑，直接灌爆Google地圖評論，紛紛打上一顆星，目前該炸物店星級來到「不能再低的」1.1顆星，評論數也累積破4300則。

今天早上傳出，店家老闆氣憤向辱罵網友，以及謝煒崴媽媽提告妨害名譽，警方表示，今天凌晨3點多，炸物店老闆確實有至中正橋派出所稱「要報案」，但聊了近一個小時，是向警方詢問請教怎麼提告，最終沒有提出告訴。據透露，老闆當時心情非常激動，表示「我好難過」，並大喊「很倒霉」。

新北市一間炸物店，因唐寶寶沒帶錢付不出炸物款40元，憤而報警，誇張「沒同理心」行徑，引來大批網友出征。炸物示意圖。本報資料照片
新北市一間炸物店，因唐寶寶沒帶錢付不出炸物款40元，憤而報警，誇張「沒同理心」行徑，引來大批網友出征。炸物示意圖。本報資料照片
新北市一間炸物店，因唐寶寶沒帶錢付不出炸物款40元，憤而報警，誇張「沒同理心」行徑，引來大批網友出征，灌爆Google地圖評論。圖／擷取自google maps
新北市一間炸物店，因唐寶寶沒帶錢付不出炸物款40元，憤而報警，誇張「沒同理心」行徑，引來大批網友出征，灌爆Google地圖評論。圖／擷取自google maps

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