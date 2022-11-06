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拿百元趁機換千元鈔 男子假意打賞街頭藝人真偷竊

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名劉姓男子，到西門町徒步區觀看表演，卻假裝要打賞林姓街頭藝人，將100元丟入打賞箱後，涉嫌將箱內的千元鈔票偷走；林姓街頭藝人眼尖發現，將想逃跑的劉男攔下，通知警方到場。雖然劉男否認偷竊，警詢後仍依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，前天傍晚7點多時，劉男到位於漢中街與峨嵋街口廣場，觀賞林姓街頭藝人表演，途中劉覬覦打賞箱內的現金，拿出百元假意打賞，趁機偷走箱內的千元鈔票。

劉男行為被眼尖的林發現，林隨即請求路過的民眾協助攔阻且壓制劉；萬華警分局西門町派出所員警獲報到場，雖然劉矢口否認行竊，但經過林還有現場民眾指認，警方依竊盜現行犯逮捕送辦。

萬華分局呼籲，民眾應妥善保管貴重財物，並時刻提高警覺，謹記貴重錢財絕不離身原則。

劉男涉嫌偷竊林姓街頭藝人打賞箱內的現金。記者邱奕能／翻攝
劉男涉嫌偷竊林姓街頭藝人打賞箱內的現金。記者邱奕能／翻攝
警方調查，前天傍晚7點多時，劉男到位於漢中街與峨嵋街口廣場，觀賞林姓街頭藝人表演，途中劉覬覦打賞箱內的現金，拿出百元假意打賞，趁機偷走箱內的千元鈔票。記者邱奕能／翻攝
警方調查，前天傍晚7點多時，劉男到位於漢中街與峨嵋街口廣場，觀賞林姓街頭藝人表演，途中劉覬覦打賞箱內的現金，拿出百元假意打賞，趁機偷走箱內的千元鈔票。記者邱奕能／翻攝

街頭藝人 西門町

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