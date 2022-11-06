影／菜籃族信無本當沖險被詐 怕糗沒報案 警追到家關心

台中市蕭姓婦人在2日時，聽信歹徒「無本當沖」的投資詐騙陷阱，要匯款4.15萬元，但行員即時阻詐，蕭婦自認上當很糗，沒等警方到場，警方追到蕭婦住處關心、說明，提醒製作筆錄才能幫助更多民眾，蕭婦才同意配合。

第二警分局永興所2日上午10時許，接獲三信銀行進化分行通報，蕭姓女子（58歲）臨櫃欲匯款4萬1500元，不過警方到場時，蕭女已在行員提醒下，打消匯款念頭，還自認中了歹徒話術很糗，沒等警方到場即離開。

警方前往蕭女住家關心，蕭女起初對警方到訪頗為排斥，擔心被親友、鄰居得知自己差點掉入詐騙陷阱，面子掛不住，還不斷說「沒有匯款，不用做筆錄」，也不願配合警方至所說明案情。

警方好說歹說，提到若蕭婦協助通報的話，可防止他人遭詐，也是行善助人之舉，蕭女這才轉念點頭，在員警陪同下前往派出所製作筆錄。

據查，蕭女是退休菜籃族，沒有投資經驗，因加入臉書社團，常看到「老師手把手帶你輕鬆獲利」的投資資訊，加上近期股市持續下挫，該名老師聲稱這是難得的抄底機會，才起心動念加入LINE群組，之後便有一位自稱「法人操盤手」的老師與蕭女互加好友。

蕭女提到，對方每天都會丟一些股票明牌，而且群組成員聊天非常熱絡，讓人有隨便買隨便賺的錯覺，營造輕鬆獲利的假象，讓她心動，才決定前往銀行匯款。