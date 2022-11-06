驚悚！ 小琉球出遊遭鞭炮炸傷 鞋噴飛、4腳趾開放性骨折

屏東離島小琉球驚傳鞭炮傷人意外，一名女子昨下午1點多在碼頭附近遭鞭炮炸傷，鞋子被炸飛，鮮血直流，緊急後送本島醫院救治，同行友人將過程PO上臉書社團示警，提醒施放單位及遊客小心，詎料竟引發網路大戰，多位琉球鄉民留言質疑，又不是炸彈怎可能炸成這樣，要原PO勿再中傷。

東港警方證實，琉球分駐所昨午1時30分左右確實獲報，有民眾在城隍廟被燃放鞭炮誤傷，警方獲報到場，初步了解一位年約50多歲的張姓女子，因廟會活動燃放鞭炮受傷，已緊急後送東港安泰醫院救治，廟方聯繫張女表達願意負賠償責任，張女也向警方表示，已自行和解。

同行友人表示，當時他們正要下樓梯去免稅商店，廟方為迎接進香團，在樓梯旁斜坡至少放置2個筒炮，其中一個筒炮傾斜，點燃後直衝受害者左腳，鞋子被炸掉，鮮血直流，拇指和腳掌腫脹瘀青，就醫照X光發現，除了大拇趾，其餘4腳趾開放性骨折，至少打4支鋼釘。

友人強調，發文絕非要中傷小琉球，而是要提醒宮廟，放鞭炮務必選在適當地點，施放前也應示警，若不改善，不敢再來小琉球旅遊。發文目的在公開示警，希望不要有第二個受害者，並非針對小琉球。