影／他獨攀唐麻丹到八仙山迷路 手腳被刺藤刺傷 消防員救出

一名男子昨天獨攀唐麻丹山到八仙山，迷路竟走向蝴蝶谷方向，原地休息天亮後今天早上報案求助，台中市消防局隊員今天引導他下山，他的手腳多處已被刺藤刺傷。

台中市消防局今天早上5點40分接獲報案，44歲周姓男子昨天早上7點獨自登唐麻丹─八仙山，下午3點50分至八仙山三角點稍作休息後，在回程下山往松鶴部落路線時發現迷路，誤走至蝴蝶谷方向，他在原地休息等待天亮後，今天清晨報案，請求台中市消防局救援，消防局派遣和平、谷關分隊共4人，由谷關分隊陳奕瑞小隊長帶隊出勤。