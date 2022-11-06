快訊

網友挺唐寶寶灌爆炸物店「1.1顆星」 老闆奔派出所問：怎麼提告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／他獨攀唐麻丹到八仙山迷路 手腳被刺藤刺傷 消防員救出

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男子昨天獨攀唐麻丹山到八仙山，迷路竟走向蝴蝶谷方向，原地休息天亮後今天早上報案求助，台中市消防局隊員今天引導他下山，他的手腳多處已被刺藤刺傷。

台中市消防局今天早上5點40分接獲報案，44歲周姓男子昨天早上7點獨自登唐麻丹─八仙山，下午3點50分至八仙山三角點稍作休息後，在回程下山往松鶴部落路線時發現迷路，誤走至蝴蝶谷方向，他在原地休息等待天亮後，今天清晨報案，請求台中市消防局救援，消防局派遣和平、谷關分隊共4人，由谷關分隊陳奕瑞小隊長帶隊出勤。

搜救人員今天早上8點25分，在蝴蝶谷東南側約50分鐘路程接觸到周男，到場時發現，他身上雙手雙腳因爬山多處遭刺藤刺傷，搜救人員帶他回蝴蝶谷，上午10點27分回報，已抵達大本松登山口，被救者表示可自行就醫。

台中市消防局搜救人員獲報後，前往山區引導迷途受傷的山友下山。圖／台中市消防局提供
台中市消防局搜救人員獲報後，前往山區引導迷途受傷的山友下山。圖／台中市消防局提供
台中市消防局搜救人員獲報後，前往山區引導迷途受傷的山友下山。圖／台中市消防局提供
台中市消防局搜救人員獲報後，前往山區引導迷途受傷的山友下山。圖／台中市消防局提供
台中市消防局搜救人員獲報後，前往山區引導迷途受傷的山友下山。圖／台中市消防局提供
台中市消防局搜救人員獲報後，前往山區引導迷途受傷的山友下山。圖／台中市消防局提供

八仙 台中市 陳奕

延伸閱讀

影／高雄女掉愛河驚嚇踢水呼救 警消拋救生圈拉她上岸

婦被詐匯60萬不聽勸…警察姪子無奈報案 成功阻再被詐130萬

斗南大賣場凌晨火警6分鐘撲滅 展場衣服因灑水系統遭殃

不怕工作風險、低薪 精品業安管轉行當消防員

相關新聞

羞辱忘帶錢唐寶寶還報警 永和鹽酥雞遭灌爆負評掛永久停業

新北永和一家鹽酥雞店，近日因有唐氏症寶寶忘記帶錢無法付款，而當眾怒罵、報警處理，讓「唐寶寶」母親心碎的上網哭訴經過。消息...

網友挺唐寶寶灌爆炸物店「1.1顆星」 老闆奔派出所問：怎麼提告

唐氏症少年謝煒崴，4日晚上回家路上，到新北市某炸物店買40元的炸物，想買給阿公阿嬤吃，點餐後才發現身上沒帶錢，立刻跟老闆...

唐寶寶忘記帶錢遭老闆嗆聲報警 王婉諭批店家歧視不諒解

新北市一家炸物店近日有唐氏症孩童忘記帶錢無法付款，遭到店家當眾怒罵、報警處理，時代力量立委王婉諭今天表示，一個國家的進步...

驚悚！ 小琉球出遊遭鞭炮炸傷 鞋噴飛、4腳趾開放性骨折

屏東離島小琉球驚傳鞭炮傷人意外，一名女子昨下午1點多在碼頭附近遭鞭炮炸傷，鞋子被炸飛，鮮血直流，緊急後送本島醫院救治，同...

拿百元趁機換千元鈔 男子假意打賞街頭藝人真偷竊

台北市一名劉姓男子，到西門町徒步區觀看表演，卻假裝要打賞林姓街頭藝人，將100元丟入打賞箱後，涉嫌將箱內的千元鈔票偷走；...

影／菜籃族信無本當沖險被詐 怕糗沒報案 警追到家關心

台中市蕭姓婦人在2日時，聽信歹徒「無本當沖」的投資詐騙陷阱，要匯款4.15萬元，但行員即時阻詐，蕭婦自認上當很糗，沒等警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。