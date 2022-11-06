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南投議員兒是「閻王」 不滿挨嗆3個字私刑痛毆高中生

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投近期爆出一名未成年高中生遭私刑痛毆，只因說了當地縣議員兒子「閻王」張姓男子的壞話，張男找人將他帶往鐵皮屋以棍棒毆打，並迫簽下5萬元本票，警方獲報後循線將涉案人逮捕，依傷害、違反組織犯罪防制條例等嫌移送法辦。

據了解，27歲張男綽號「閻王」，是前議員張啟訓及現任議員于秀英之子，因家世顯赫，還在讀書時就常幫人出頭鬥毆，時常進出警所，是學校頭痛人物，出社會後個性不改，而有恐嚇、傷害、槍砲等前科累累，甚至涉犯殺人未遂罪嫌。

未料，近期張男又被爆出私刑痛毆未成年學生，據了解，該名17歲劉姓學生去年4月底透過同學結識張男，並將張男視為大哥跟隨，期間劉生曾嗆說「跟隨『閻王』這個人是『沒路用』的」，話因此傳到張男耳中，令張男相當不滿。

張男因此透過他人將劉生約到名間一處由張男租用的鐵皮屋見面，劉生到場就被張男找來的人控制行動，並持棍棒等毆打劉的手臂、背部等處，當場被迫簽下5萬元本票，還被要求脫下衣褲，只穿內褲拍影片聲稱傷勢是自己摔傷，才放他走。

劉生返家後因傷勢嚴重，家人追問，整件事情才曝光，並且向警方報案；據悉，通知相關涉案人到場時，張男聲稱案發當下，他並未在鐵皮屋現場，也否認教唆，但因該場域由張男租用，警方認定他仍拖不了關係，仍將他與同夥移送法辦。

警方表示，該案件事發時間為去年，當時即受理報案，事涉該轄業管案件均已偵辦完成，並已移送地檢署，此外因張男及其小弟在中部地區作惡，涉嫌違反「組織犯罪防制條例」，後續由交由外縣市其他單位彙整相關資料持續且擴大偵辦。

對於，張男私刑痛毆未成年，張男母親于秀英說，他兒子因為過去脫序的行為，早就被丈夫趕出家門，已2年多未返家，近期透過旁人得知他又惹事，身為母親的她相當痛心，會再請身旁親友幫忙勸他乖一點、好好工作，並待司法釐清案件。

南投縣張姓男子綽號「閻王」（左）前科累累，近期被爆出涉私刑毆打未成年高中生。圖／讀者提供
南投縣張姓男子綽號「閻王」（左）前科累累，近期被爆出涉私刑毆打未成年高中生。圖／讀者提供
南投縣27歲張姓男子綽號「閻王」（左），是前議員張啟訓（右）及現任議員于秀英之子。圖／讀者提供
南投縣27歲張姓男子綽號「閻王」（左），是前議員張啟訓（右）及現任議員于秀英之子。圖／讀者提供
劉姓未成年高中生遭私刑痛毆，手部、背部都有明顯傷痕。圖／讀者提供
劉姓未成年高中生遭私刑痛毆，手部、背部都有明顯傷痕。圖／讀者提供

未成年 議員 兒子

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