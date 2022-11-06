影／台中北屯賓士撞機車 76歲騎士拋飛半空墜地當場死亡

台中市北屯區環中路一段、豐樂一街在今天上午8時許傳出死亡車禍，據警方調查，當時行駛在環中路一段的賓士車右前車頭，撞上王姓機車騎士，賓士將騎士撞飛半空，騎士當場死亡，初判肇事原因是未依規定左轉，詳細肇因待查。

據查，王姓男子（76歲）在今天上午8時許，騎機車由環中路外側直行右轉車道，欲左轉進入豐樂一街行駛，行經北屯區環中路一段、豐樂一街時，當時楊姓男子（25歲）駕駛賓士車沿環中路內側直行左轉車道，直行往崇德路方向行駛，賓士右前車頭毀損、機車則被撞到嚴重變形，王姓男子也被撞飛，當場死亡。