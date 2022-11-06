羞辱忘帶錢唐寶寶還報警 永和鹽酥雞遭灌爆負評掛永久停業

新北永和一家鹽酥雞店，近日因有唐氏症寶寶忘記帶錢無法付款，而當眾怒罵、報警處理，讓「唐寶寶」母親心碎的上網哭訴經過。消息一出引發眾怒，網友紛紛灌爆Google地圖評論，而店家在今也緊急掛上「永久停業」。

唐氏症寶寶是社會上頗受關心的族群，不過永和有鹽酥店家卻在付款過程羞辱、怒罵及報警要處理唐寶寶。日前有位唐寶寶要到永和某鹽酥店家點炸物，要買給家人吃，卻忘記帶40元而無法付款，老闆得知唐寶寶忘帶錢後當眾怒吼，讓唐寶寶被嚇到渾身發抖。

唐寶寶母親上網哭訴該情況，表示自己孩童是唐寶寶，原本去買炸物是希望給阿公、阿嬤吃，點餐後才發現沒帶錢包，老闆卻直接轟「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」「我們很忙，哪有時間等！」態度強硬，令孩童受驚嚇，自己也感到相當心碎。

消息在網路傳開後，網友搜出該店家名稱，並到Google地圖留下1星評論，灌爆大量文字負評，消息同時也在永和在地臉書社團、各地社團擴散，大家都批店家「自私冷漠」、「沒同理心」，將以實際行動抵制店家。