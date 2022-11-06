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高雄酒駕男拒檢逃逸塞車陣中 警掏槍喝令下車壓制逮人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

新興警分局警網今天上午7時50分許，巡經青年一路，見駕車的盧姓男子邊開車邊抽菸，要求他停車受檢；盧假裝配合，卻踩油門加速逃逸，沿路闖紅燈、逆向後，塞在車陣中，警方尾追而至，掏槍喝令他下車，盧因緊張車自滑撞路燈桿，警方將他拉下車，壓制在地逮捕，發現他酒駕。

警方指出，30歲盧姓男子今天上午7時50分許，駕車行經青年一路與復興二路路口時，因邊開車邊抽菸，被新興警分局五福二路派出所巡邏警網撞見，警方趨前示意他路邊停車受檢。

盧男當時假裝配合，但見前方路口綠燈，隨即踩油門加速逃逸，警方在後尾追，盧男沿路紅燈左轉及逆向，行駛至五福路和光華路口時，因前方路口紅燈，他塞在車陣中，無法往前。

尾追而至的警方，隨即掏槍喝令盧下車，警方打開車門，要拉盧下車，盧因緊張，手煞車還沒拉，車子自行滑行，擦撞到路口路燈桿，所幸過程中無人受傷。

警方將盧男壓制在地，對他上銬時，斥責「你在路上沿路逆向，危險駕駛，先依法將你管束」；盧被帶回派出所查辦，警方聞到他身上濃厚酒味，施以酒測，結果呼氣酒測值高達每公升0.76毫克。

警詢後，除將盧男依公共危險罪嫌送辦外，另依據道路交通安全管理條例第31－1第1項第3款，對他開出邊開車邊抽菸處600元罰單；此外，針對盧男危險駕車部分開單，可罰6000到2萬4000元，不服稽查取締部分也開單，可罰1萬到3萬元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新興警分局警方尾追而至的，隨即掏槍喝令不服攔檢沿路逆向的盧男下車。記者石秀華／翻攝
新興警分局警方尾追而至的，隨即掏槍喝令不服攔檢沿路逆向的盧男下車。記者石秀華／翻攝
高市盧姓男子今天上午邊開車邊抽菸拒檢逃逸，因塞車陣中，警掏槍喝令下車壓制逮人。記者石秀華／翻攝
高市盧姓男子今天上午邊開車邊抽菸拒檢逃逸，因塞車陣中，警掏槍喝令下車壓制逮人。記者石秀華／翻攝
新興警分局警方打開車門，要拉盧下車，盧因緊張，手煞車還沒拉，車子自行滑行，擦撞到路口路燈桿。記者石秀華／翻攝
新興警分局警方打開車門，要拉盧下車，盧因緊張，手煞車還沒拉，車子自行滑行，擦撞到路口路燈桿。記者石秀華／翻攝
高市盧姓男子邊開車邊抽菸拒檢逃逸，因塞車陣中，警掏槍喝令下車壓制逮人，事後被警方查出有酒駕行為。記者石秀華／翻攝
高市盧姓男子邊開車邊抽菸拒檢逃逸，因塞車陣中，警掏槍喝令下車壓制逮人，事後被警方查出有酒駕行為。記者石秀華／翻攝

抽菸 青年

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