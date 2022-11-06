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引水梯一踩竟斷了！基隆引水人登船領貨輪出海意外落水

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆港梅姓引水人昨晚引領巴拿馬籍雜貨船「峰鶴輪」出港，從海側引水梯登輪時，因引水梯斷裂落水。救生衣立即充氣並浮起，梅被引水艇人員救起，送醫脫險。船方坦承疏失，有關引水人醫療與裝備損失將負全責賠償。

北部航務中心昨晚8點30接獲基隆港引水人辦公室通報，梅姓引水人在港內引領峰鶴輪出港，從海側引水梯登輪時，因引水梯斷裂導致落水。

梅落水後，救生衣立即充氣並浮起，引水艇人員將他救起時，意識清楚，送往衛生福利部基隆醫院就醫。醫師檢查頭部有輕微碰傷，尚無其他外傷，梅先至引水人辦公室，再返家休養。

意外發生後，港方管制峰鶴輪出港，並請船長出具報告書。船方已坦承疏失，會負責引水人醫療與裝備損失。港方將在今天確認該引水梯換新，並經航務中心PSCO登輪檢查安全無虞，才會解除管制出港。

巴拿馬籍雜貨船峰鶴輪（CREST CRANE）總噸位7727噸，船長104.8公尺，船寬20公尺。

基隆港梅姓引水人昨晚登船領港出海時，因引水梯斷裂落水，送醫脫險。示意圖（Photo on Getty Image under C.C. License）
基隆港梅姓引水人昨晚登船領港出海時，因引水梯斷裂落水，送醫脫險。示意圖（Photo on Getty Image under C.C. License）

引水人 基隆港 巴拿馬

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