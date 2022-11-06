引水梯一踩竟斷了！基隆引水人登船領貨輪出海意外落水

名模錢帥君同居人郭哲敏（綽號小明）被控從事地下匯兌，三年經手換匯金額超過27億元，還幫曾招待警大校長陳檡文去招待所飲宴的蘆洲角頭林秉文洗錢，是北台灣近年崛起的「神秘富商」，這位富商去年以被害人身分，前往北檢製作檢舉筆錄，指證竹聯幫「弘仁會」擄人未遂，導致會長林聖閎在過年前被羈押，「弘仁會」為此曾祭出江湖追緝令，誓言要跟郭男「戰爭」，替會長追討顏面，讓郭男久居海外一段時間；時隔不到一年，郭男的角色變成洗錢罪被告，但本月2日檢警搜索時，郭男又早一步出境，是消息走漏還是有人身安危顧慮？留下許多想像空間。...

2022-11-06 10:16