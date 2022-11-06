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影／七旬婦遇詐堅信「能承受」台中警用一證據讓她轉念

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬婦人在3日接獲歹徒假投資詐騙電話，要到銀行匯款50萬元到指定帳戶，行員關心詢問時發現報警，但婦人面對警方詢問，仍很有信心直說「有問題也是能承受範圍」，警方好說歹說，最後提到該帳戶已被警示，婦人才轉念不匯款。

第三警分局健康所巡佐董至宏、警員王怡千，3日接獲轄區銀行通報，七旬婦人要將50萬元匯款到陌生帳戶人，婦人雖說要匯款給朋友，但姓名與帳戶所有人不符，兩警到場後，婦人先說「沒事」，當下拒絕透漏任何資訊。

經兩警好說歹說才得知，婦人匯款是要投資之用，但不清楚對方是誰，此狀況與詐團常用騙術相符，兩警不斷勸說，婦人僅回「我真的知道，不要替我操心」、「就算有問題，也是能承受範圍」。

兩警不放棄，與銀行襄理一動勸說，對於警方提醒「投資詐騙」、「猜猜我是誰」等詐騙手法，婦人都不斷點頭，堅稱自己認識對方，要警方別為她擔心。

警方見無法以口頭說服婦人，只好試著讓證據說話，查證對方提供給婦人匯款帳號，其中1筆已被列為警示帳戶，婦人一聽終於放棄匯款念頭，離開銀行。

第三警分局呼籲，民眾接獲電話或訊息要求匯款，只要涉及金錢相關，千萬要提高警覺。詐騙集團的話術，仔細想想其實都有很多不合理之處，誤信話術並不丟臉，「沉睡的人叫不醒」才是最令員警擔心、感到無能為力的事情，民眾若有任何疑問，都可撥打165反詐騙專線諮詢求證，千萬別輕易把辛苦錢送給歹徒。

台中市一名七旬婦人中了歹徒詐騙陷阱，第三警分局3日與行員一起阻詐50萬元。圖／第三警分局提供
台中市一名七旬婦人中了歹徒詐騙陷阱，第三警分局3日與行員一起阻詐50萬元。圖／第三警分局提供
台中市一名七旬婦人中了歹徒詐騙陷阱，第三警分局3日與行員一起阻詐50萬元。圖／第三警分局提供
台中市一名七旬婦人中了歹徒詐騙陷阱，第三警分局3日與行員一起阻詐50萬元。圖／第三警分局提供

詐騙集團 台中市

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