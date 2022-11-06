影／七旬婦遇詐堅信「能承受」台中警用一證據讓她轉念

台中市七旬婦人在3日接獲歹徒假投資詐騙電話，要到銀行匯款50萬元到指定帳戶，行員關心詢問時發現報警，但婦人面對警方詢問，仍很有信心直說「有問題也是能承受範圍」，警方好說歹說，最後提到該帳戶已被警示，婦人才轉念不匯款。

第三警分局健康所巡佐董至宏、警員王怡千，3日接獲轄區銀行通報，七旬婦人要將50萬元匯款到陌生帳戶人，婦人雖說要匯款給朋友，但姓名與帳戶所有人不符，兩警到場後，婦人先說「沒事」，當下拒絕透漏任何資訊。

經兩警好說歹說才得知，婦人匯款是要投資之用，但不清楚對方是誰，此狀況與詐團常用騙術相符，兩警不斷勸說，婦人僅回「我真的知道，不要替我操心」、「就算有問題，也是能承受範圍」。

兩警不放棄，與銀行襄理一動勸說，對於警方提醒「投資詐騙」、「猜猜我是誰」等詐騙手法，婦人都不斷點頭，堅稱自己認識對方，要警方別為她擔心。

警方見無法以口頭說服婦人，只好試著讓證據說話，查證對方提供給婦人匯款帳號，其中1筆已被列為警示帳戶，婦人一聽終於放棄匯款念頭，離開銀行。