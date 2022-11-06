沒算準？高雄廂型車載8輛公路車卡涵洞 網友：全體GG惹

高市游姓男子昨晚駕駛車頂附掛8輛公路車的廂型車，行經仁武區一處涵洞，因涵洞限高僅2.3公尺，當場卡住，車頂上的公路車當場被擠壓變形，讓網友驚「全體GG惹」，不僅公路車毀了，還吞下警方開出的罰單。

警方指出，游姓男子駕駛廂型車，車頂上附掛8輛公路車，昨天晚上8時30分許，行經仁武區八德西路後港巷涵洞，由於涵洞限高2.3公尺，游男一時未注意高度，車子駛入涵洞後，因車頂附掛公路車過高，當場卡在涵洞中，動彈不得。

游男車頂上的公路車當場被擠壓變形，因車子卡在涵洞中，立即報警。有網友拍下慘狀直說，「全體GG惹......車頂應該也凹下去了」。