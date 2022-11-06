快訊

影 ／不滿輔選發言 台南紅衣婦人嗆游錫堃「亂講！」

德國羽賽／周天成物治師助攻 寶島男雙預約金包銀

新冠疫情大流行為何拖三年未結束？哈佛專家揭關鍵原因示警

沒算準？高雄廂型車載8輛公路車卡涵洞 網友：全體GG惹

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市游姓男子昨晚駕駛車頂附掛8輛公路車的廂型車，行經仁武區一處涵洞，因涵洞限高僅2.3公尺，當場卡住，車頂上的公路車當場被擠壓變形，讓網友驚「全體GG惹」，不僅公路車毀了，還吞下警方開出的罰單

警方指出，游姓男子駕駛廂型車，車頂上附掛8輛公路車，昨天晚上8時30分許，行經仁武區八德西路後港巷涵洞，由於涵洞限高2.3公尺，游男一時未注意高度，車子駛入涵洞後，因車頂附掛公路車過高，當場卡在涵洞中，動彈不得。

游男車頂上的公路車當場被擠壓變形，因車子卡在涵洞中，立即報警。有網友拍下慘狀直說，「全體GG惹......車頂應該也凹下去了」。

警方到場後，對游男實施酒測，確認游無酒駕行為，對游開出違反道路交通管理處罰條例第60條2項3款「不遵守道路交通標誌、標線、號誌的指示行駛」規定，可處900元至1800元罰單，並協助游的廂型車脫離涵洞，恢復交通順暢。

高市游姓男子昨晚駕駛車頂附掛8輛公路車的廂型車，行經仁武區八德西路涵洞，因涵洞限高2.3公尺，車駛入後，當場卡在涵洞中。記者石秀華／翻攝
高市游姓男子昨晚駕駛車頂附掛8輛公路車的廂型車，行經仁武區八德西路涵洞，因涵洞限高2.3公尺，車駛入後，當場卡在涵洞中。記者石秀華／翻攝

罰單 標誌

延伸閱讀

影／高雄女掉愛河驚嚇踢水呼救 警消拋救生圈拉她上岸

2022 KFA高雄時尚大賞 洪衣彤獲金賞及最具商業價值賞

民眾黨12日高雄啟動車隊掃街 柯文哲擬選前一周請假投入輔選

秋鬥車隊扺高雄終點 嗆當權者「沒思想」：不能只順應美、日

相關新聞

引水梯一踩竟斷了！基隆引水人登船領貨輪出海意外落水

基隆港梅姓引水人昨晚引領巴拿馬籍雜貨船「峰鶴輪」出港，從海側引水梯登輪時，因引水梯斷裂落水。救生衣立即充氣並浮起，梅被引...

國道1嘉義水上交流道北上匝道 轎車疑自撞全面燃燒2傷

一輛白色轎車今凌晨3點20分行經國道1號270公里處嘉義水上交流道，疑自撞出口槽化島翻覆於匝道上，造成轎車全面燃燒成嚴重...

沒算準？高雄廂型車載8輛公路車卡涵洞 網友：全體GG惹

高市游姓男子昨晚駕駛車頂附掛8輛公路車的廂型車，行經仁武區一處涵洞，因涵洞限高僅2.3公尺，當場卡住，車頂上的公路車當場...

警大校長出入招待所扯出錢帥君神祕富商男友 連竹聯弘仁會都要狙殺他？

名模錢帥君同居人郭哲敏（綽號小明）被控從事地下匯兌，三年經手換匯金額超過27億元，還幫曾招待警大校長陳檡文去招待所飲宴的蘆洲角頭林秉文洗錢，是北台灣近年崛起的「神秘富商」，這位富商去年以被害人身分，前往北檢製作檢舉筆錄，指證竹聯幫「弘仁會」擄人未遂，導致會長林聖閎在過年前被羈押，「弘仁會」為此曾祭出江湖追緝令，誓言要跟郭男「戰爭」，替會長追討顏面，讓郭男久居海外一段時間；時隔不到一年，郭男的角色變成洗錢罪被告，但本月2日檢警搜索時，郭男又早一步出境，是消息走漏還是有人身安危顧慮？留下許多想像空間。...

影／七旬婦遇詐堅信「能承受」台中警用一證據讓她轉念

台中市七旬婦人在3日接獲歹徒假投資詐騙電話，要到銀行匯款50萬元到指定帳戶，行員關心詢問時發現報警，但婦人面對警方詢問，...

假檢警老哏詐術再現 七旬老婦險遭詐37萬

73歲曾姓婦人在台南家中接獲假檢警來電，對方告知她的帳戶涉嫌詐欺、洗錢，得將帳戶內現金交付給檢察官保管，不然就會被管收坐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。