沒算準？高雄廂型車載8輛公路車卡涵洞 網友：全體GG惹
高市游姓男子昨晚駕駛車頂附掛8輛公路車的廂型車，行經仁武區一處涵洞，因涵洞限高僅2.3公尺，當場卡住，車頂上的公路車當場被擠壓變形，讓網友驚「全體GG惹」，不僅公路車毀了，還吞下警方開出的罰單。
警方指出，游姓男子駕駛廂型車，車頂上附掛8輛公路車，昨天晚上8時30分許，行經仁武區八德西路後港巷涵洞，由於涵洞限高2.3公尺，游男一時未注意高度，車子駛入涵洞後，因車頂附掛公路車過高，當場卡在涵洞中，動彈不得。
游男車頂上的公路車當場被擠壓變形，因車子卡在涵洞中，立即報警。有網友拍下慘狀直說，「全體GG惹......車頂應該也凹下去了」。
警方到場後，對游男實施酒測，確認游無酒駕行為，對游開出違反道路交通管理處罰條例第60條2項3款「不遵守道路交通標誌、標線、號誌的指示行駛」規定，可處900元至1800元罰單，並協助游的廂型車脫離涵洞，恢復交通順暢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言