假檢警老哏詐術再現 七旬老婦險遭詐37萬

73歲曾姓婦人在台南家中接獲假檢警來電，對方告知她的帳戶涉嫌詐欺、洗錢，得將帳戶內現金交付給檢察官保管，不然就會被管收坐牢，還以「偵查不公開原則」為幌子，告誡曾不能讓身邊親友得知此事，否則會被拘提入獄。曾到郵局提領37萬元，櫃台人員察覺有異報警及時攔阻。

曾姓婦人本月4日中午11點多，依詐騙集團指示到民族路郵局領款，並配合詐騙集團以支付家中裝潢費為由取款，神情十分緊張，郵局承辦員關懷提問察覺有異，立即通知警二分局員警前來瞭解。

曾剛開始都依照詐騙集團的指示，說這個錢是領來作家中裝潢用的，但在警二分局海安所員警董晉瑋、吳明哲耐心查證下，曾才又改口說，這錢因「偵查不公開，絕對不能說」，不斷堅稱「自己絶對不會被騙」等語。

警員一再勸阻，曾仍不相信，堅稱自己不會被騙，仍相信電話裏的假檢警，在警員不斷的勸阻下，並舉諸多詐騙案例，曾了解全案為詐騙集團的詐騙技倆，才未提領37萬辛苦錢。