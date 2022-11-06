影／高雄女掉愛河驚嚇踢水呼救 警消拋救生圈拉她上岸

高雄市愛河又傳落水意外！53歲鄭姓女子前天傍晚疑在愛河邊抽菸，不慎掉落河中，路過民眾聽到救命聲，尋聲找人，發現婦人腳步斷踢水呼救，趕緊報案。警方趕抵，先拋救生圈讓婦人抓著，消防員架梯下河將婦人救上岸，所幸僅受虛驚，送醫無大礙。

警方指出，新興警分局前金分駐所前天傍晚5時30分許，接獲在愛河散步的男性民眾報案，指有女子掉落愛河中，不斷呼救，警方獲報趕抵，發現53歲的鄭姓女子在河面載浮載沉，腳不斷踢水。

警方立即拋下救生圈給人在河中的鄭女，對鄭喊「小姐聽到我講話嗎？你先扶著，等一下，消防員就過來了」。

警方安撫鄭女情緒，要她先抓住救生圈，只見泡在河中的鄭以顫抖聲回「水很深」；消防員趕抵現場，立即架梯下愛河，協助婦人上岸，過程中，警、消還不斷叮嚀婦人爬上梯子時「上岸手抓好、腳踩好喔」。

鄭被救上岸時，全身濕透，不斷發抖，救護員將她送醫觀察，所幸無大礙。

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