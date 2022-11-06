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國道1嘉義水上交流道北上匝道 轎車疑自撞全面燃燒2傷

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

一輛白色轎車今凌晨3點20分行經國道1號270公里處嘉義水上交流道，疑自撞出口槽化島翻覆於匝道上，造成轎車全面燃燒成嚴重毀損，車上駕駛及乘客為1男1女，女乘客因撞擊力道強，被拋飛摔落邊坡 ，2名傷者由嘉義縣消防局救護人員送台中榮總嘉義分院救治，詳細事故原因待警方釐清。

警方調查表示，國道1號北上水上交流道出口清晨3點20分，一名男子駕駛白色轎車，疑失控撞擊出口槽化島鼻端後，翻覆匝道上，起火燃燒，副駕駛座女子被拋飛摔落邊坡，救護人員將2名傷者送台中榮總嘉義分院救治。

據目擊者表示，男駕駛疑因撞擊受到驚嚇，一時間出現無法言語敘述車禍情況；國道警察呼籲，用路人開車應注意車前狀況，駕、乘車均應繫妥安全帶，維護自身及他人的行車安全。

一輛白色轎車凌晨3點多行經國道1嘉義水上交流道，疑自撞出口槽化島翻覆，轎車全面燃燒，2人傷。圖／讀者提供
一輛白色轎車凌晨3點多行經國道1嘉義水上交流道，疑自撞出口槽化島翻覆，轎車全面燃燒，2人傷。圖／讀者提供
一輛白色轎車凌晨3點多行經國道1嘉義水上交流道，疑自撞出口槽化島翻覆，轎車全面燃燒，2人傷。圖／讀者提供
一輛白色轎車凌晨3點多行經國道1嘉義水上交流道，疑自撞出口槽化島翻覆，轎車全面燃燒，2人傷。圖／讀者提供

嘉義 台中榮總 國道

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