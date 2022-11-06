推輪椅棄屍老母 兒1年後才被逮

男把死亡母親棄屍於公園。圖／報系資料照 台中李姓男子發現八十五歲母親在家死亡，沒報案卻趁深夜用輪椅推著母親遺體，跑到一公里外的兒童公園，直接丟包溜滑梯平台上就離開，警方時隔一周找到李男，但因非現行犯未移送，結果李男竟失聯被通緝，直到最近才落網，檢方依遺棄屍體罪起訴李男。

檢警調查，李男（五十五歲）原本和母親同住，去年三月廿二日晚上，李男發發現媽媽因病重在家身亡，李男未通知救護人員、警察到場，竟直接拿房東放在一樓走廊的輪椅，把母親遺體放上後推出門。

當晚十一點多，遺體被載運至五權五街、大忠南街的兒童公園，李男將遺體直接棄置在溜滑梯平台上就離開，隔天早上多運動民眾經過，發現有名老婦倚靠溜滑梯欄杆，低著頭毫無動靜，靠近觀察才驚覺已沒呼吸，嚇到立即報案才曝光。

警方到場時，因老婦身上沒證件，警方先以無名屍處理，經檢察官相驗，發現老婦無外傷、抽血檢驗也沒有毒物反應，警方過濾監視器掌握李男棄屍，約談到案。

李男起初供稱，是要推媽媽出門散步透透氣，當時母親有生命跡象，之後又改口說母親在家就已死亡，因不知怎麼辦，才用輪椅推母親到公園，說法前後反覆。

警方聯絡死者家屬到殯儀館認屍，老婦另兩名兒子確認母親身分，但李男卻沒有現身，反而完全失聯，警方多次到其戶籍、租屋處找人都沒發現，遭檢方通緝。

李男被通緝一年多近期才落網，並遭檢方聲押獲准，法醫鑑定認為，老婦是死亡後才被兒子遺棄，並非仍有氣息遭丟置公園致死。