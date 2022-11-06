聽新聞
test
0:00 / 0:00

推輪椅棄屍老母 兒1年後才被逮

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

男把死亡母親棄屍於公園。圖／報系資料照
男把死亡母親棄屍於公園。圖／報系資料照
台中李姓男子發現八十五歲母親在家死亡，沒報案卻趁深夜用輪椅推著母親遺體，跑到一公里外的兒童公園，直接丟包溜滑梯平台上就離開，警方時隔一周找到李男，但因非現行犯未移送，結果李男竟失聯被通緝，直到最近才落網，檢方依遺棄屍體罪起訴李男。

檢警調查，李男（五十五歲）原本和母親同住，去年三月廿二日晚上，李男發發現媽媽因病重在家身亡，李男未通知救護人員、警察到場，竟直接拿房東放在一樓走廊的輪椅，把母親遺體放上後推出門。

當晚十一點多，遺體被載運至五權五街、大忠南街的兒童公園，李男將遺體直接棄置在溜滑梯平台上就離開，隔天早上多運動民眾經過，發現有名老婦倚靠溜滑梯欄杆，低著頭毫無動靜，靠近觀察才驚覺已沒呼吸，嚇到立即報案才曝光。

警方到場時，因老婦身上沒證件，警方先以無名屍處理，經檢察官相驗，發現老婦無外傷、抽血檢驗也沒有毒物反應，警方過濾監視器掌握李男棄屍，約談到案。

李男起初供稱，是要推媽媽出門散步透透氣，當時母親有生命跡象，之後又改口說母親在家就已死亡，因不知怎麼辦，才用輪椅推母親到公園，說法前後反覆。

警方聯絡死者家屬到殯儀館認屍，老婦另兩名兒子確認母親身分，但李男卻沒有現身，反而完全失聯，警方多次到其戶籍、租屋處找人都沒發現，遭檢方通緝。

李男被通緝一年多近期才落網，並遭檢方聲押獲准，法醫鑑定認為，老婦是死亡後才被兒子遺棄，並非仍有氣息遭丟置公園致死。

通緝 溜滑梯 輪椅

延伸閱讀

求職詐騙集團囚32人害3死 警深夜逮協助棄屍3嫌到案

詐騙集團囚禁求職者棄屍3人 7嫌羈押禁見

台版「豬仔」3人虐死 高大成：太扯！淪柬埔寨落後國家

新北詐騙案1人棄屍日月潭？ 員警認為不合常理

相關新聞

竹聯幫主11日辦壽宴 警方專案應對

竹聯幫主「么么」黃少岑將在11月11日晚間，於台北東方文華酒店舉行壽宴，由於九合一選舉在即，正值掃黑肅槍專案行動期間，台...

推輪椅棄屍老母 兒1年後才被逮

台中李姓男子發現八十五歲母親在家死亡，沒報案卻趁深夜用輪椅推著母親遺體，跑到一公里外的兒童公園，直接丟包溜滑梯平台上就離...

警盤查遇嫌犯噴辣椒水 警民合力街頭緝捕通緝犯

嘉義市警方今天下午在市區發現有名可疑男子，上前盤查時，男子竟拿辣椒水噴向警員，並逃離現場，警員負傷從後追緝，有4、5名民...

高雄金獅湖女浮屍查出身分 婦疾病纏身曾交代後事　

高雄市又發現浮屍！有民眾今天下午2時30分許，在金獅湖橋下發現一名女浮屍，警消獲報到場，消防員架梯下至金獅湖橋下，將女浮...

高雄7旬翁捧百萬現金想錢滾錢 見警出現秒變臉

70歲張姓老翁前天捧百萬現金，至鳳山區銀行臨櫃匯款，行員發現有異報警；老翁見警方出現，秒變臉，警方細問得知他想投資致富，...

高雄男失蹤多日 台東警今發現他駕車駛入海中明顯死亡

高雄市陳姓男子上月31日未按時上班且失去聯絡，親屬報警協尋，台東警方調閱路口監視器，發現陳男駕駛黑色自小客車，進入成功鎮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。