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求職詐騙集團囚32人害3死 警深夜逮協助棄屍3嫌到案

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
高薪餌囚32人害3死， 新北市警方專案小組5日深夜逮捕協助棄屍的葉姓男子等3嫌到案。記者王長鼎／翻攝
高薪餌囚32人害3死， 新北市警方專案小組5日深夜逮捕協助棄屍的葉姓男子等3嫌到案。記者王長鼎／翻攝

新北市警方11月初接連兩日破獲求職詐騙集團，救出58人逮捕17名詐騙集團成員，但令人遺憾的是，警方偵辦過程，發現有2男1女被害人疑似遭詐團成員凌虐致死，其中兩具遺體也在4日下午1時30分，於桃園市龜山區東舊路街171巷往東北方向山坡處，被警方尋獲，經採集指紋送刑事局比對，確認為遭拘禁的57歲林姓男子和黃姓女被害人。

新北市警方專案小組調閱案發地點周邊道路監視器畫，掌握疑似棄屍車輛行蹤，以車追人，鎖定可疑涉案嫌犯下落，5日晚上10時許，分別在桃園市復興路、龜山區光峰路、八德區永福西路等處拘提邱姓男子（30歲）、周姓男子（30歲）及葉姓男子（31歲）共3人到案，已漏夜將人帶返新北市刑大進一步釐清相關案情。

高薪餌囚32人害3死， 新北市警方專案小組5日深夜逮捕協助棄屍的周姓男子等3嫌到案。記者王長鼎／翻攝
高薪餌囚32人害3死， 新北市警方專案小組5日深夜逮捕協助棄屍的周姓男子等3嫌到案。記者王長鼎／翻攝
高薪餌囚32人害3死，新北市警方專案小組5日深夜逮捕協助棄屍的邱姓男子等3名嫌犯到案並查扣犯案用汽車。記者王長鼎／翻攝
高薪餌囚32人害3死，新北市警方專案小組5日深夜逮捕協助棄屍的邱姓男子等3名嫌犯到案並查扣犯案用汽車。記者王長鼎／翻攝
高薪餌囚32人害3死，新北市警方專案小組5日深夜逮捕協助棄屍的邱姓男子等3名嫌犯到案並查扣犯案用汽車。記者王長鼎／翻攝
高薪餌囚32人害3死，新北市警方專案小組5日深夜逮捕協助棄屍的邱姓男子等3名嫌犯到案並查扣犯案用汽車。記者王長鼎／翻攝
高薪餌囚32人害3死， 新北市警方專案小組5日深夜逮捕協助棄屍的邱姓男子等3嫌到案。記者王長鼎／翻攝
高薪餌囚32人害3死， 新北市警方專案小組5日深夜逮捕協助棄屍的邱姓男子等3嫌到案。記者王長鼎／翻攝

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