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警盤查遇嫌犯噴辣椒水 警民合力街頭緝捕通緝犯

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警方今天下午在市區發現有名可疑男子，上前盤查時，男子竟拿辣椒水噴向警員，並逃離現場，警員負傷從後追緝，有4、5名民眾見狀合力將嫌犯壓制，交由趕來會合的警員處理。經查男子是洪姓毒品通緝犯，警方帶回所依毒品通緝案、妨害公務、傷害罪嫌偵辦。壓制過程被民眾拍下舖上臉書。

警方表示，今天下午2時45分左右，一分局長榮派出所警員張修瑋執行巡邏勤務時，在市區西門街某飯店前發現有名男子形跡可疑，於是上前欲進行盤查，沒想到男子發現警員靠近立即從口袋中拿出辣椒水噴向張員，並逃離現場，張員忍著辣椒水辛辣嗆味仍奮勇追緝，至新榮路與光彩街口時，有4、5名路過民眾見狀也加入圍捕，有2名民眾趁勢將嫌犯壓制地上，張員也上前壓住嫌犯，直到支援警力到達，逮捕過程中張員右手腳擦挫傷。

經查30歲洪姓男子為新竹地檢署今年8月24日發佈的毒品通緝犯，於是帶回派出所偵辦。

不顧被噴辣椒水難受，張員仍上前壓制嫌犯。圖／翻攝臉書
不顧被噴辣椒水難受，張員仍上前壓制嫌犯。圖／翻攝臉書
支援警力到場協助壓制嫌犯。圖／翻攝臉書
支援警力到場協助壓制嫌犯。圖／翻攝臉書
警民合力逮獲嫌犯，照片中右側警員被噴辣椒水難受仍盯著嫌犯。圖／翻攝臉書
警民合力逮獲嫌犯，照片中右側警員被噴辣椒水難受仍盯著嫌犯。圖／翻攝臉書
警民合力壓制嫌犯。圖／翻攝臉書
警民合力壓制嫌犯。圖／翻攝臉書

毒品 通緝 辣椒水

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