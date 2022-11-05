高雄7旬翁捧百萬現金想錢滾錢 見警出現秒變臉

70歲張姓老翁前天捧百萬現金，至鳳山區銀行臨櫃匯款，行員發現有異報警；老翁見警方出現，秒變臉，警方細問得知他想投資致富，規勸他匯款帳戶端有多筆異常資金，100萬要存很久，錢匯出給對方就沒了，老翁才打消匯款念頭。

警方指出，70歲的張姓老翁，前天中午12時許，拿著現金100萬元至鳳山區中山路一家銀行欲臨櫃匯款，行員察覺老翁匯款端的帳戶，有異常資金出入，研判老翁可能遇到詐騙集團，於是報警。

鳳山警分局成功所警員廖裕宏、賴啟耀獲報後，到場了解，張姓老翁當時看到警方出現，臉色略顯不悅，一度沉默不語。

警方詢問老翁，匯款100萬的原因，張久久才說出，因接收line通訊軟體投資廣告訊息，對方告知能夠幫忙代為操盤，且能穩定獲利，他想說帳戶存款有100萬，可投資看看是否能錢滾錢致富。

警方當下勸阻張姓老翁，告知他匯款的帳戶有多筆資金轉入又轉出，明顯有問題，是投資詐騙手法，並搬出相關案例宣導，苦口婆心勸老翁要存下100萬很不容易，錢匯出不僅賺不到錢，連一毛都不剩，勿因小失大，他才恍然大悟。