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高雄男失蹤多日 台東警今發現他駕車駛入海中明顯死亡

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

高雄市陳姓男子上月31日未按時上班且失去聯絡，親屬報警協尋，台東警方調閱路口監視器，發現陳男駕駛黑色自小客車，進入成功鎮新港漁港駛入海中，警會同海巡今潛水入海，發現陳在車內已明顯死亡，今天上午將車打撈上岸並聯絡家屬，初判無外力介入，報請台東地檢署相驗確認死因。

成功分局警方表示，31歲陳男因其母親娘家在台東縣成功鎮，陳平日在台東市租屋，並從事冷氣裝修，但陳男上月31日突然失聯，經方獲報後，過濾省道監視器影像，未發現陳男車輛離開鎮內。

警方調閱路口、民間監視器，將範圍縮小至新港漁港，發現陳男車輛在31日清晨5時許，進入漁港魚市場碼頭，不久後車輛即駛入海中。

成功分局立即通報海巡署13岸巡隊，於今天上午9時執行潛水搜索，確認車內駕駛座有1名死者，經機具打撈車輛上岸，經家屬指認確認為失蹤陳男。

成功分局現場鑑識，勘查車輛與相關跡證，初步未發現其他外力介入，已請家屬到案說明，將釐清失蹤案件緣由後，報請台東地檢署刑事相驗確認死因。

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台東縣成功分局今天上午將陳男自小客車打撈上岸、聯絡家屬確認陳男身分。記者卜敏正／翻攝
台東縣成功分局今天上午將陳男自小客車打撈上岸、聯絡家屬確認陳男身分。記者卜敏正／翻攝
台東縣成功分局今天上午將陳男自小客車打撈上岸、聯絡家屬確認陳男身分。記者卜敏正／翻攝
台東縣成功分局今天上午將陳男自小客車打撈上岸、聯絡家屬確認陳男身分。記者卜敏正／翻攝
台東縣成功分局今天上午將陳男自小客車打撈上岸、聯絡家屬確認陳男身分。記者卜敏正／翻攝
台東縣成功分局今天上午將陳男自小客車打撈上岸、聯絡家屬確認陳男身分。記者卜敏正／翻攝

台東 監視器 海巡署

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