聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄男失蹤多日 台東警今發現他駕車駛入海中明顯死亡
高雄市陳姓男子上月31日未按時上班且失去聯絡，親屬報警協尋，台東警方調閱路口監視器，發現陳男駕駛黑色自小客車，進入成功鎮新港漁港駛入海中，警會同海巡今潛水入海，發現陳在車內已明顯死亡，今天上午將車打撈上岸並聯絡家屬，初判無外力介入，報請台東地檢署相驗確認死因。
成功分局警方表示，31歲陳男因其母親娘家在台東縣成功鎮，陳平日在台東市租屋，並從事冷氣裝修，但陳男上月31日突然失聯，經方獲報後，過濾省道監視器影像，未發現陳男車輛離開鎮內。
警方調閱路口、民間監視器，將範圍縮小至新港漁港，發現陳男車輛在31日清晨5時許，進入漁港魚市場碼頭，不久後車輛即駛入海中。
成功分局立即通報海巡署13岸巡隊，於今天上午9時執行潛水搜索，確認車內駕駛座有1名死者，經機具打撈車輛上岸，經家屬指認確認為失蹤陳男。
成功分局現場鑑識，勘查車輛與相關跡證，初步未發現其他外力介入，已請家屬到案說明，將釐清失蹤案件緣由後，報請台東地檢署刑事相驗確認死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言