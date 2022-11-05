離譜！ 男子攀北大武山竟未帶頭燈 僅靠電力10趴手機撐
最南百岳屏東北大武山今凌晨險發生山域事故，一名男子夜攀卻未帶頭燈，想靠著一支電力僅10幾趴的手機微弱燈光下山，因過程中迷途緊急報案求援，北大武檜谷山莊工作人員獲報緊急出動救援，凌晨3點終於把人帶到檜谷山莊，平安脫困。
檜谷山莊管理員吳德發說，「這是一起不該發生的山難，過程簡直離譜。」他無意苛責山友，但真的希望大家上山一定要做好準備，千萬別把親近山林當成冒險遊戲。
據了解，這名53歲山友已有4座百岳經驗，是第一次到北大武獨攀。昨天凌晨4點半從新登山口起登，到大武祠前，為了減輕負重，約在步道5公里處把裝備全留在步道上，僅帶一支手機及補給水攻頂，直到下午3點才到三角點。
返程途中才過大武祠，天色已全黑，他靠著手機的微弱燈光撐到步道約6公里處，因昏暗中走岔誤入叢林，眼看手機電力一點一點耗損，昨晚9點15分向屏東縣消防局報案求援。
消防局評估，報案人所在位置不明，通報泰武消防隊整備待命，另請檜谷山莊人員就近前往救援。檜谷山莊工作人員一獲報緊急趕往，並請迷途男子勿再移動，也勿再使用手機手電筒，以確保最後一點電力可作為緊急聯絡。
救援人員從步道5.4公里神木區開始吹哨，一路吹到6.2公里處，約於深夜11點20分終於聽到迷途男微弱回應，再以燈光引導他慢慢走回步道，之後下撤到檜谷山莊，已經凌晨3點。
吳德發表示，昨凌晨4點半起登，下午3點攻頂，走了10個小時，稍有經驗的山友都可以來回走一趟了，原則上，若中午12點未過大武祠，就不應再向上攻頂，否則回程一定會摸黑，徒增風險，這名山友冒險攻頂，下午3點才到三角點，登山計畫失當已是失誤，身上裝備還嚴重不足，連頭燈都沒有，只靠手機照度微弱的手電筒，甚至連備用糧、防寒衣物也沒有，幸好一發現走岔就報案求援，萬一再硬挺往下走，後果不堪想像。
這名迷途男子因體力幾乎耗盡，今上午10點多仍在檜谷山莊休息，但經一夜休息已無大礙，稍事休息即可平安下山。吳德發說，因秋冬來臨，中北部山岳雪封，北大武漸進入旺季，近期山屋營地都已爆滿，呼籲山友上山前務必審慎規畫，千萬別冒險玩命。
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