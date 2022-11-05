影／台中砂石車前頂轎車 轎車失控再撞翻小貨車

太離奇！台中市大雅區杜男駕駛砂石車，不明原因與同向外車道蔡男轎車發生碰撞，砂石車將轎車往前頂撞，造成轎車再衝撞前方張男所駕小貨車，小貨車90度翻覆、轎車失控飛越安全島，造成張男手腳擦挫傷。警方調查3名駕駛均無酒駕，進一步肇事原因有待釐清。

監視器清楚拍下，今天中午11點多，杜男(35歲)駕駛砂石車行經大雅區中清路四段往沙鹿方向前進，在528號前，不明原因與同向外側車道蔡男(51歲)駕駛黑色小駕車發生碰撞。

只見砂石車車頭疑將轎車往前頂撞，轎車再追撞前方張男(29歲)駕駛的小貨車，小貨車當場90度翻覆在機慢車道上，黑色轎車因撞擊力道猛烈，失控飛越安全島，周邊用路人嚇傻，紛紛駐足查看。

警方表示，經施行酒測，3名駕駛均無酒精反應。這起車禍造成砂石車右前車頭毀損，黑色轎車左側車身及車頭毀損，小貨車後車尾毀損。

所幸，杜男與蔡男未受傷，張男手腳擦挫傷，經送醫後無大礙。警方後續將調閱相關監視器畫面，釐清案情。