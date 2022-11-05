聽新聞
test
0:00 / 0:00
冒用銀樓名義賣假金飾 買家要退貨才知受騙
高雄市新興區某銀樓最近接獲有人要退貨，說從網路購得金飾發覺是假貨，才找來實體店面要求退貨。銀樓業者找出臉書冒名貼文，向警方報案，警方今天表示，至少有2名買家受騙，正調查全案。
據了解，騙徒自9月15日就在臉書貼文，以「高雄在地老店」，打上高雄市開封街某銀樓店面，稱是「高雄實體銀樓老店，專賣全台最厲害的純金款式，告別俗俗味」、「只出售最純的黃金，99.99%」，並貼上多款星座項鍊，吸引買家下單。
2名買家找去銀樓，向遭冒名的銀樓業者說，一接到金飾，就覺得色澤怪怪的，拿去住處附近的銀樓幫忙鑑定，發現根本是假貨，才找來實體店要求退貨。但銀樓業者表示並沒在網路賣金飾，直覺買家受騙。
警方初步了解，受騙買家1人買金戒指、1人買手鍊，分別被騙4000元、4500元，正追查冒名刊登銀樓網售金飾的騙徒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言