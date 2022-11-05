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冒用銀樓名義賣假金飾 買家要退貨才知受騙

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市新興區某銀樓最近接獲有人要退貨，說從網路購得金飾發覺是假貨，才找來實體店面要求退貨。銀樓業者找出臉書冒名貼文，向警方報案，警方今天表示，至少有2名買家受騙，正調查全案。

據了解，騙徒自9月15日就在臉書貼文，以「高雄在地老店」，打上高雄市開封街某銀樓店面，稱是「高雄實體銀樓老店，專賣全台最厲害的純金款式，告別俗俗味」、「只出售最純的黃金，99.99%」，並貼上多款星座項鍊，吸引買家下單。

2名買家找去銀樓，向遭冒名的銀樓業者說，一接到金飾，就覺得色澤怪怪的，拿去住處附近的銀樓幫忙鑑定，發現根本是假貨，才找來實體店要求退貨。但銀樓業者表示並沒在網路賣金飾，直覺買家受騙。

警方初步了解，受騙買家1人買金戒指、1人買手鍊，分別被騙4000元、4500元，正追查冒名刊登銀樓網售金飾的騙徒。

高雄市新興區某銀樓遭冒充名義賣假金飾。圖／讀者提供
高雄市新興區某銀樓遭冒充名義賣假金飾。圖／讀者提供
高雄市新興區某銀樓遭冒充名義賣假金飾。圖／讀者提供
高雄市新興區某銀樓遭冒充名義賣假金飾。圖／讀者提供

銀樓 假貨 詐騙

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