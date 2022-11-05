新北貢寮區西靈巖寺海域2釣落海失蹤 今找到1人已死亡

兩名釣客3日在新北市貢寮區西靈巖寺停車場附近海岸釣魚，疑落海失蹤，只在礁岩處找到冰桶，救援人員搜尋未獲。今天搜救人員在龍洞三支海面上發現一具大體，經打撈直升機吊掛上岸，確認為失蹤的吳姓釣客，已報請檢方相驗調查。

瑞芳警分局調查，今天下午1時許，海巡署搜救人員於龍洞三支海面上發現失聯落海釣客大體1具，載運至龍洞四季灣遊艇港岸邊，經家屬到場指認確認為其中失聯吳姓釣客（38歲），警方已報請檢方相驗調查。

新北市警方3日下午接獲王姓男子報案，指他的朋友40多歲趙姓男子和30多歲吳姓男子，在LINE釣魚群組中表示，兩人相約到貢寮區海邊釣魚。但他無法聯繫上兩人，內心不安。王男到東北角貢寮區海邊查看，找到趙男的轎車，但在附近海岸都看不到兩人，擔心可能發生意外。