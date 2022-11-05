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影／50歲男搶93歲婦1千元 搭小黃逃逸「車錢快600元」
50歲謝姓男子昨天當街推倒93歲王姓婦人，動手搶奪1000元後搭計程車逃到台北市，光計程車資就花了快600元，得手3小時就被中和警方循線逮獲，警詢後依搶奪罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市93歲王姓婦人昨天上午7時許外出買菜，行經中和區圓通路時，遭尾隨的50歲謝姓男子先假意上前攀談，再伺機推動婦人動手搶走婦人皮包內1000元現金，得手後隨手攔計程車逃至台北市內湖區民權東路6段下車，計程車車資就花費595元，下車後還跑到超商買了一包95元香菸。
轄區中和警分局錦和派出所獲報，調閱沿路監視器畫，發現謝嫌搭計程車逃至台北市民權東路6段，下車後遊蕩至附近高速公路橋下，警方於昨天上午10時許循線逮捕到案，但謝男身上現金已所剩無幾，他辯稱，因無業缺錢才會行搶，沒想到僅得手1000元，警詢後昨依法送辦。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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