快訊

主張四項發展 蔣萬安「秀台語」：我是台北出生、長大的囝仔

黃珊珊：下任市長要有即戰力 無法等「實習市長」成長

蔣萬安出招「疫情七問」 批評陳時中道歉也無法挽回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠三級警戒期間下樓查看吵鬧聲 竟被當群聚成員開罰

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

去年7月新冠肺炎三級警戒，全國限制室內5人以上聚會活動。桃園一名洪姓婦人因警方盤查租屋處一樓租客群聚聲音吵雜，下樓查看情況，竟遭員警視為聚會成員，被桃園市政府依違反傳染病防治法開罰6萬元。洪婦不服，但向衛服部申訴被駁，後來改打行政訴訟，經桃園地院審理，處分才獲撤銷。

判決指出，去年7月23日，平鎮警方接獲民眾報案，指洪婦住處有5人以上群聚活動，員警前往現場察看，第一時間在一樓發現5名男子坐在地板吃東西，旋即認定違反傳染病防治法，後來又在盤查過程中見洪婦自2樓下來，所以認定洪婦也是聚會成員。

洪婦興訟主張，租屋處是一棟2樓透天民宅，但分層出租，各自為獨立空間，不應視為一體及合併計算群聚。況且，當時她是從2樓窗戶看到警車，又聽見一樓有吵雜聲，所以下樓查看，在此之前她都在2樓房間休息，根本沒參加聚會。

桃園市政府則稱，衛服部去年5月有公告，因當時全國疫情警戒提升至三級，考量傳播風險，限制除可開放營業場所外，停止室內5人以上聚會，全國民眾都應落實。縱使洪婦稱聽到吵雜聲才下樓查看，但無論她基於何種目的在室內個別或集體活動，該租屋處聚集超過7人，已構成衛服部聚會規定。

桃園市政府雖認為裁罰適法妥當，但桃園地院詢問一樓租客，租客證稱洪婦並未參與聚會，就連電話詢問需不需要幫忙買便當，洪婦也以睡覺為理由拒絕。

法院認為，洪婦稱看見警車和聽見樓下有吵雜聲，下樓查看情況，尚在情理之中，不應視為參加樓下聚會，況且員警進屋查看第一時間，現場只有5名男子，不見洪婦身影。既然洪婦主觀上沒有違反衛服部規定的故意和過失，桃園市政府又未能舉證她有參加聚會的事實，因此撤銷處分。

洪姓婦人下樓查看吵鬧聲，被當群聚成員開罰6萬元，興訟後才獲撤銷。示意圖／Ingimage
洪姓婦人下樓查看吵鬧聲，被當群聚成員開罰6萬元，興訟後才獲撤銷。示意圖／Ingimage

聚會 傳染病

延伸閱讀

【免費線上直播課程預告】哄大腦睡覺：如何改善失眠，晚安長新冠

美研究調查：女性更容易患長新冠 症狀更嚴重

購買陽性快篩試劑 買賣雙方都可能違法 最高罰30萬

黑豹旗／才領完三連霸錦旗 平鎮開幕戰22分差扣倒屏榮

相關新聞

85歲年邁母死在家 兒子深夜用輪椅載遺體到公園棄屍

台中李姓男子發現高齡85歲母親在家死亡，沒報案卻深夜用輪椅推著媽媽遺體至1公里外的公園，直接丟包溜滑梯平台上就離開，一早...

新北貢寮區西靈巖寺海域2釣落海失蹤 今找到1人已死亡

兩名釣客3日在新北市貢寮區西靈巖寺停車場附近海岸釣魚，疑落海失蹤，只在礁岩處找到冰桶，救援人員搜尋未獲。今天搜救人員在龍...

影／50歲男搶93歲婦1千元 搭小黃逃逸「車錢快600元」

50歲謝姓男子昨天當街推倒93歲王姓婦人，動手搶奪1000元後搭計程車逃到台北市，光計程車資就花了快600元，得手3小時...

新冠三級警戒期間下樓查看吵鬧聲 竟被當群聚成員開罰

去年7月新冠肺炎三級警戒，全國限制室內5人以上聚會活動。桃園一名洪姓婦人因警方盤查租屋處一樓租客群聚聲音吵雜，下樓查看情...

越南女子逾期居留被查獲 債主趕往關切與專勤隊爆口角

移民署苗栗縣專勤隊前晚處理一名越南女子逾期居留案件，陳姓男子到場關切時與專勤隊人員爆發口角，事後陳男將影片PO網指控專勤...

婦被詐匯60萬不聽勸…警察姪子無奈報案 成功阻再被詐130萬

高市許姓婦人被假檢察官騙得團團轉，對方指她信用卡遭盜刷，涉刑案要監管帳戶，誘騙她將存款130萬匯至指定帳戶，擔任警察的姪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。