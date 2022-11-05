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新冠三級警戒期間下樓查看吵鬧聲 竟被當群聚成員開罰
去年7月新冠肺炎三級警戒，全國限制室內5人以上聚會活動。桃園一名洪姓婦人因警方盤查租屋處一樓租客群聚聲音吵雜，下樓查看情況，竟遭員警視為聚會成員，被桃園市政府依違反傳染病防治法開罰6萬元。洪婦不服，但向衛服部申訴被駁，後來改打行政訴訟，經桃園地院審理，處分才獲撤銷。
判決指出，去年7月23日，平鎮警方接獲民眾報案，指洪婦住處有5人以上群聚活動，員警前往現場察看，第一時間在一樓發現5名男子坐在地板吃東西，旋即認定違反傳染病防治法，後來又在盤查過程中見洪婦自2樓下來，所以認定洪婦也是聚會成員。
洪婦興訟主張，租屋處是一棟2樓透天民宅，但分層出租，各自為獨立空間，不應視為一體及合併計算群聚。況且，當時她是從2樓窗戶看到警車，又聽見一樓有吵雜聲，所以下樓查看，在此之前她都在2樓房間休息，根本沒參加聚會。
桃園市政府則稱，衛服部去年5月有公告，因當時全國疫情警戒提升至三級，考量傳播風險，限制除可開放營業場所外，停止室內5人以上聚會，全國民眾都應落實。縱使洪婦稱聽到吵雜聲才下樓查看，但無論她基於何種目的在室內個別或集體活動，該租屋處聚集超過7人，已構成衛服部聚會規定。
桃園市政府雖認為裁罰適法妥當，但桃園地院詢問一樓租客，租客證稱洪婦並未參與聚會，就連電話詢問需不需要幫忙買便當，洪婦也以睡覺為理由拒絕。
法院認為，洪婦稱看見警車和聽見樓下有吵雜聲，下樓查看情況，尚在情理之中，不應視為參加樓下聚會，況且員警進屋查看第一時間，現場只有5名男子，不見洪婦身影。既然洪婦主觀上沒有違反衛服部規定的故意和過失，桃園市政府又未能舉證她有參加聚會的事實，因此撤銷處分。
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