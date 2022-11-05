婦被詐匯60萬不聽勸…警察姪子無奈報案 成功阻再被詐130萬

高市許姓婦人被假檢察官騙得團團轉，對方指她信用卡遭盜刷，涉刑案要監管帳戶，誘騙她將存款130萬匯至指定帳戶，擔任警察的姪子苦勸無效報警；轄區警方趕至，假檢一度要許婦將真警察趕出門，警方淡定接過電話，騙子秒掛，事後查出她已被騙60萬。

家住三民區的72歲許姓婦人，2日在家中接獲詐騙集團假檢察官來電，對方指稱她信用卡遭盜刷，涉及刑案，詢問她帳戶有多少錢，若不匯出需監管帳戶，許婦告知對方存款有130萬，對方即指示她可匯至指定帳戶。

許婦後來將此事告知兒子，指檢察官來電一事，兒子告知可能是詐騙集團，母親仍聽不進去，當警察姪子去電規勸許婦，許被詐騙集團唬得一愣一愣，擔心存款遭監管，欲匯款至對方指定帳戶，連警察姪子的話也不聽，姪子怕嬸嬸被騙，打電話至轄區三民二警分局民族路派出所報案。

民族所警員江長晏、陳雅琳、蔡瓊慧及實習生陳昱偉等4員趕抵許婦家中，許正和假檢察官通電話，對方要求許將真警察趕出門，警方接過電話，對方不敢吭聲隨即掛電話。

警方當場規勸許婦警察是受檢察官指揮辦案，不可能電話那頭聽到真警察的聲音，不敢說話，對方是詐騙集團，並援以案例教育勸說，許婦才打消匯款念頭。