斗南大賣場凌晨火警6分鐘撲滅 展場衣服因灑水系統遭殃
雲林斗南大潤發量販店今天凌晨傳出火警，員工接獲通報趕抵現場，1樓已濃煙直竄，趕緊報警處理，消防局派遣公園、斗南、第一大隊、虎尾分隊到場馳援，6分鐘內迅速撲滅火勢，初估燃燒面積約2平方公尺，起火原因待查。
大潤發量販店今天凌晨1時許消防警鈴大作，消防局1點12分獲報，派遣各式消防車共11輛、救護車1輛及21名人員，由斗南分隊長張竣翔指揮搶救。
消防局約於1時22分進入現場，發現商場1樓商品陳列區起火燃燒，幸場內的自動灑水設備已啟動，有效侷限火勢，因此未擴大延燒，消防人員布水線施水後，在1點28分左右撲滅火勢。
消防局指出，因該賣場設置完備消防安全設施，使此次火警即在初期控制得宜，另排煙設備也將現場火災濃煙有效排出，讓消防人員救災視線未受阻礙，協助火場在最快時間內解除警報。
消防局初判疑是天花板線路起火燃燒，燃燒面積約2平方公尺，無人員傷亡；展場部分衣服因灑水救援淋濕，起火原因由火調人員調查中；近日斗南消防分隊會規劃火災周邊住戶進行災後訪視，及居家防火安全宣導。
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