北市老婦網路交友被甜言蜜語哄昏頭 警阻詐4萬元

台北市葉姓老婦在臉書被網友搭訕，對方聊天多日後開始假借理由急需資金周轉向葉婦求援，葉婦到銀行要匯款4萬元，幸好銀行人員發現匯款帳戶資金頻繁出入異常，找來中正一警分局警員到場關心，識破詐騙陷阱。

中正一警分局博愛路派出所警員周芷妮、林俊宏，日前擔服巡邏勤務，接獲永豐銀行辦事員許昱柔及經理郭學知通報，有民眾疑似遭詐騙需要關懷提問，需要警方到場協助。

員警趕到現場，葉姓老婦正準備轉4萬元到另一個銀行帳戶，由於匯款戶頭經常有異常金流匯入，引起行員關注。

葉婦表示，她加入臉書社群網站，張姓網友主動跟她聊天，言談中常用曖昧語句及稱呼，她因此卸下心防，聊天多日後對方表示需錢周轉，商借4萬元，老婦想說可以幫忙，依指示到銀行準備匯款給網友指定的帳戶。