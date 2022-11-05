影／魔王級詐團主嫌落網 侯友宜、 黃明昭：全力追查幕後集團

新北市警方本月1日及3日連續破獲「集中營式」的詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，赫然查出3名男女不堪暴力虐待撞窗戶墜樓或宿疾復發慘死；新北市刑大專案小組共逮捕該集團16名不法分子，第一波已有6人聲押獲准，第二波有7人也遭檢方聲請羈押，新北市刑大專案小組持續擴大循線追查共犯。

昨天（4日）晚間11時許在桃園市龜山區文化二路，查獲綽號「茶董」的35歲主嫌陳姓男子到案。新北市長侯友宜認為幕後尚有漏網之魚，要求警方徹底清查陳男涉案情節，並全力追查幕後重要成員並一網打盡。

警政署長黃明昭今天凌晨12時許返家前，也親自到新北市大專案小組了解偵辦最新進度，上午10時由刑事局長李西河陪同，再度到新北市刑大頒發慰勉金鼓勵淡水警分局及新北市刑大重要有功人員。

黃明昭表示，詐騙集團將無辜被害人拘禁凌虐，惡劣行徑令人髮指，強調絕對要讓不法分子接受最嚴厲的法律制裁，也指示全國警察機關偵防並重，全力打擊詐騙集團犯罪，防止民眾受害，保障國人安全環境。