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影／魔王級詐團主嫌落網 侯友宜、 黃明昭：全力追查幕後集團

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警方本月1日及3日連續破獲「集中營式」的詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，赫然查出3名男女不堪暴力虐待撞窗戶墜樓或宿疾復發慘死；新北市刑大專案小組共逮捕該集團16名不法分子，第一波已有6人聲押獲准，第二波有7人也遭檢方聲請羈押，新北市刑大專案小組持續擴大循線追查共犯。

昨天（4日）晚間11時許在桃園市龜山區文化二路，查獲綽號「茶董」的35歲主嫌陳姓男子到案。新北市長侯友宜認為幕後尚有漏網之魚，要求警方徹底清查陳男涉案情節，並全力追查幕後重要成員並一網打盡。

警政署長黃明昭今天凌晨12時許返家前，也親自到新北市大專案小組了解偵辦最新進度，上午10時由刑事局長李西河陪同，再度到新北市刑大頒發慰勉金鼓勵淡水警分局及新北市刑大重要有功人員。

黃明昭表示，詐騙集團將無辜被害人拘禁凌虐，惡劣行徑令人髮指，強調絕對要讓不法分子接受最嚴厲的法律制裁，也指示全國警察機關偵防並重，全力打擊詐騙集團犯罪，防止民眾受害，保障國人安全環境。

這起震驚全國的魔王級詐團，凌虐61名受害民眾，其中有二男一女共3人疑遭凌虐致死，警方專案小組在抽絲剝繭下，在桃園龜山山區找到1男1女兩具遺體，家屬今天將前往淡水警分局製作指認筆錄，遺體已移往桃園殯儀館等候士林檢察官於明天前往相驗，要進一步釐清確實死因，另在南投縣日月潭風景區旁山坡可能是棄屍地點之一，新北市警方昨與南投當地警消找尋一晚暫無所獲，今日將繼續擴大範圍搜查。

新北市刑大偵辦「集中營式」的詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，但有3人疑遭虐死棄屍，署長黃明昭（右二）今到新北市大慰問並指示全力追查幕後集團。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵辦「集中營式」的詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，但有3人疑遭虐死棄屍，署長黃明昭（右二）今到新北市大慰問並指示全力追查幕後集團。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵辦「集中營式」的詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，但有3人疑遭虐死棄屍，署長黃明昭（左三）今天凌晨12時許到新北市大了解最新偵辦進度。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵辦「集中營式」的詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，但有3人疑遭虐死棄屍，署長黃明昭（左三）今天凌晨12時許到新北市大了解最新偵辦進度。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵辦「集中營式」的詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，4日晚間11時許在桃園市龜山區查獲幕後主嫌陳姓男子到案。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵辦「集中營式」的詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，4日晚間11時許在桃園市龜山區查獲幕後主嫌陳姓男子到案。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵辦「集中營式」的詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，4日晚間11時許在桃園市龜山區查獲幕後主嫌陳姓男子到案，並查扣相關證物。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵辦「集中營式」的詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，4日晚間11時許在桃園市龜山區查獲幕後主嫌陳姓男子到案，並查扣相關證物。記者王長鼎／翻攝

新北市長 詐騙集團 桃園

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