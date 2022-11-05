嘉市9處路口再增設科技執法 捉未打方向燈等違規

嘉義市噴水圓環以西的中山路、嘉義火車站前方2個路口，先後設「科技執法」，依據嘉義市警察局統計，火車站前違規件數減少近4成，市府擴大於民生北路與民族路口等9處重要路口增設，取締未打方向燈、沒禮讓行人等違規，其中民族路與文化路口設備業於正式7月啟用。用路人要遵守交通，避免違規吃上罰單。

為確保用路人安全，嘉義市警察局在民族路與文化路口設置1套科技執法設備，針對汽機車行經行人穿越道不暫停禮讓行人先行，及轉彎或變換車道未依規定打方向燈等違規行為，全天候蒐證取締，科技執法設備今年6月底完成驗收後，自7月1日起測試啟用。

經分析統計該路口違規車輛於今年6月1日起至6月30日止，觀測期間每日違規平均為289件，其中以未打方向燈169件最多、汽機車未禮讓行人違規120件次之。

經利用各種集會場合及網路媒體宣導後，7月1日起至7月31日止，平均每日違規件數降低至196件，其中仍以未打方向燈140件最多、汽機車未禮讓行人違規56件次之。顯見宣導雖見成效，但該2項違規態樣仍高居各項違規之首次。

另據近3年統計，該路口發生行人死亡事故1件，受傷交通事故25件及財損事故23件，造成民眾生命財產損失甚鉅；且經交通事故碰撞構圖進一步研析，發現上述交通事故肇因以行人及側撞事故居多，為有效防制交通事故及改善用路人不良駕駛習慣，設置科技多元執法系統確有必要。

市府再次提醒民眾，行經路口應減速慢行及停讓行人；不停讓行人先行之蒐證取締認定原則，是以汽車在行人穿越道上距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定標準，呼籲市民注意遵守。

其餘8處科技執法路口，包括中興路與北港路口、友愛友忠及北港路的多岔路口、民生北路與民族路口、民生南路與興業西路口、垂楊路與吳鳳路口、中山路與民生北路口、林森西路與國華街口、吳鳳北路與林森西路口等，於9月份起陸續啟用。