台南粗工酒後咆哮遭制止 發飆爆粗口還拉扯致警受傷

台南麻豆警分局今年2月23日據報，有人在六甲某檳榔攤金錢遺失，呂、沈姓兩員警到場處理，發現顏姓男子酒醉咆哮，請對方小聲敘述事發經過，顏發飆辱罵三字經，呂欲制止其脫序行為，顏情緒失控與呂拉扯，致呂頭、鼻及右手擦傷，台南地院認顏犯妨害公務執行罪處4月。

顏是名粗工，2019年間因傷害、不能安全駕駛致交通危險3罪、妨害自由等案件，經台南地院定其應執行刑為1年徒刑確定，甫於前年12月底縮刑執行完畢出監。

檢警調查，2月23日12時2分，警方接獲報案稱有人六甲區某檳榔攤金錢遺失，呂、沈2警前往現場處理，到場後發現顏酒醉咆哮，請對方小聲敘述事發經過。然而，顏卻仍繼續大聲咆哮，對員警辱罵「X你娘X掰、你娘老X巴」等語。

呂欲制止顏的脫序行為時，顏情緒失控與呂發生肢體拉扯，造成呂的頭部損傷、鼻部擦傷、右側手部擦傷等傷勢，以強暴方式妨害員警依法執行職務。警方提出職務報告、酒精測定紀錄表、柳營奇美醫院診斷證明書及監視器影像等提告。

台南地院認顏犯妨害公務執行罪、侮辱公務員罪，應從一重妨害公務執行罪處斷外，5年再犯為累犯，顏前案所犯有暴力性質犯罪，且其中部分犯罪過程也有妨害公務犯行，依法加重其刑。

法官審酌顏的品行，酒後言行失當而犯下此案，及其妨害公務犯行手段、所生危害程度，及其暨犯罪後態度等一切情狀，依法量處其刑。