快訊

怪柵欄？救援專家找不到鳥 下秒驚見「木頭飛起來」

不是倒水！日本街道驚見這種下雨法...網：真是看傻了

短短4天就過關 高端保住EUA 疫苗保護力大公開

待退老警熱忱依舊 獲報案件仍兢兢業業

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康警察分局大橋派出所巡佐劉秋甫即將退休、警員余江宏從警30年，兩人昨天聽說有人有生命危險，立即火速趕往可能地點搜索、及時找到人解除一場可能悲劇。分局今天表揚兩名老員警不但不打混摸魚，更一本從警初衷熱心救人，是所有基層員警的模範。

永康分局表示，接獲110通報稱有一男子騎乘白色機車有生命危險，但報案電話中未能提供明確地點與對象特徵，勤務中心接獲通報後，除立即啟動通報所轄警力先行趕往報案現場外，回撥報案人尋求更精準資訊，卻無法接通。

警方說，面對分秒必爭事件，勤務中心員警啟動「緊急刻救援機制」，全面通報線上巡邏員警火速趕往周遭搜尋，同時持續確認報案資訊，並不時提醒與補充員警應加強注意疑似失落男子之特徵；在第一線員警積極用心找尋下，終在某公園另一處偏僻地點發現該失意男子，及時制止一件遺憾事件發生。

警方表示，因指揮中心不斷提供執行救援勤務同仁即時訊息，能以最短時間下尋獲該男子化解遺憾。經查26歲黃姓稱因身上背負著許多債務，由於先前兼多份工作，但近期因疫情影響僅剩一份工作，又不願向家人開口，因經濟壓力無法還款而致心情低落，並萌生自殘念頭，所幸員警尋獲到該名男子旋即通知救護車到場，成功化解悲劇事件。

永康分局說，這次成功救援的巡佐劉秋甫警員班117期畢業，從警40年，將於明年1月屆齡退休；警員余江宏警員班143期畢業，從警30年，二人均於永康分局服務長達20年餘年，工作經驗豐富，憑藉不完整的報案資訊迅速達成任務。

永康分局長甘炎民表示，分局勤務指揮中心去年處理110報案計5萬1953件，今年統計處理報案5萬8733件，為台南市各分局之最，以協助交通事件案類、為民服務案類及社會秩序最多，勤務指揮中心常會碰到各類狀況，執勤人員更必須當機立斷，區別各類案件，對於這種生死瞬間的案件，分局更是列為重要案件辦理，才能發揮即時救援的功能，積極展現為民服務精神。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

救人分秒必爭，永康分局勤務中心員警啟動「緊急刻救援機制」。記者周宗禎／翻攝
救人分秒必爭，永康分局勤務中心員警啟動「緊急刻救援機制」。記者周宗禎／翻攝
待退老警熱忱依舊，獲報有人要輕生拚命找人及時解危，右為待退巡佐劉秋甫。記者周宗禎／翻攝
待退老警熱忱依舊，獲報有人要輕生拚命找人及時解危，右為待退巡佐劉秋甫。記者周宗禎／翻攝
老警員余江宏熱忱依舊，獲報有人要輕生拚命找人及時解危。記者周宗禎／翻攝
老警員余江宏熱忱依舊，獲報有人要輕生拚命找人及時解危。記者周宗禎／翻攝

台南

延伸閱讀

台南永康分局「淨化選前治安大掃蕩」 查獲4個人違法

台中公園傳女浮屍 施工民眾發現報案警消確認身分

財富自由全是空 台南永康廚師加LINE投資群組慘賠千萬

楊虔豪／梨泰院「11通報案電話」通聯記錄全文翻譯

相關新聞

影／快速道路遇螃蟹車左切又倒車 後方車主驚：差點被收掉

高雄市一名轎車車主昨早上班，開車上高雄快速道路左營路段時，前方一輛轎車，直接左切2個車道，車主想禮讓對方讓他先下交流道，未料該車卻又左切還倒車，後方車主驚嚇險些被收掉，事後將過程PO網，網友酸螃蟹車主「雞腿換駕照」、「罰單有破萬潛力」。

85歲年邁母死在家 兒子深夜用輪椅載遺體到公園棄屍

台中李姓男子發現高齡85歲母親在家死亡，沒報案卻深夜用輪椅推著媽媽遺體至1公里外的公園，直接丟包溜滑梯平台上就離開，一早...

影／魔王級詐團主嫌落網 侯友宜、 黃明昭：全力追查幕後集團

新北市警方本月1日及3日連續破獲「集中營式」的詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，赫然查出3名男女不堪暴力虐待撞...

嘉市9處路口再增設科技執法 捉未打方向燈等違規

嘉義市噴水圓環以西的中山路、嘉義火車站前方2個路口，先後設「科技執法」，依據嘉義市警察局統計，火車站前違規件數減少近4成...

台南粗工酒後咆哮遭制止 發飆爆粗口還拉扯致警受傷

台南麻豆警分局今年2月23日據報，有人在六甲某檳榔攤金錢遺失，呂、沈姓兩員警到場處理，發現顏姓男子酒醉咆哮，請對方小聲敘...

高雄騎士誤闖新開站東路單行道 迎面撞小貨車左腿骨折

高雄火車站站東路上個月29日搶在選舉投票前通車，未料，通車才8天，車禍頻傳！繼3日一名女機車騎士擦撞賓士車右手骨折後，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。