待退老警熱忱依舊 獲報案件仍兢兢業業
台南市永康警察分局大橋派出所巡佐劉秋甫即將退休、警員余江宏從警30年，兩人昨天聽說有人有生命危險，立即火速趕往可能地點搜索、及時找到人解除一場可能悲劇。分局今天表揚兩名老員警不但不打混摸魚，更一本從警初衷熱心救人，是所有基層員警的模範。
永康分局表示，接獲110通報稱有一男子騎乘白色機車有生命危險，但報案電話中未能提供明確地點與對象特徵，勤務中心接獲通報後，除立即啟動通報所轄警力先行趕往報案現場外，回撥報案人尋求更精準資訊，卻無法接通。
警方說，面對分秒必爭事件，勤務中心員警啟動「緊急刻救援機制」，全面通報線上巡邏員警火速趕往周遭搜尋，同時持續確認報案資訊，並不時提醒與補充員警應加強注意疑似失落男子之特徵；在第一線員警積極用心找尋下，終在某公園另一處偏僻地點發現該失意男子，及時制止一件遺憾事件發生。
警方表示，因指揮中心不斷提供執行救援勤務同仁即時訊息，能以最短時間下尋獲該男子化解遺憾。經查26歲黃姓稱因身上背負著許多債務，由於先前兼多份工作，但近期因疫情影響僅剩一份工作，又不願向家人開口，因經濟壓力無法還款而致心情低落，並萌生自殘念頭，所幸員警尋獲到該名男子旋即通知救護車到場，成功化解悲劇事件。
永康分局說，這次成功救援的巡佐劉秋甫警員班117期畢業，從警40年，將於明年1月屆齡退休；警員余江宏警員班143期畢業，從警30年，二人均於永康分局服務長達20年餘年，工作經驗豐富，憑藉不完整的報案資訊迅速達成任務。
永康分局長甘炎民表示，分局勤務指揮中心去年處理110報案計5萬1953件，今年統計處理報案5萬8733件，為台南市各分局之最，以協助交通事件案類、為民服務案類及社會秩序最多，勤務指揮中心常會碰到各類狀況，執勤人員更必須當機立斷，區別各類案件，對於這種生死瞬間的案件，分局更是列為重要案件辦理，才能發揮即時救援的功能，積極展現為民服務精神。
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