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高雄騎士誤闖新開站東路單行道 迎面撞小貨車左腿骨折

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄火車站站東路上個月29日搶在選舉投票前通車，未料，通車才8天，車禍頻傳！繼3日一名女機車騎士擦撞賓士車右手骨折後，今天上午一名孫姓男騎士又誤闖單行道，迎面和小貨車相撞，當場左腿骨折；雙方均無酒駕，詳細車禍肇責由警方調查中。

三民一警分局警方調查，騎機車的孫姓男子（59歲）今天上午6時5分，沿中山一路至建國三路口欲左轉往西方向行駛，疑不清楚站東路和站西路南下均已改為單行道誤闖。

當時由張姓男子（53歲）駕駛的自小貨車沿站西路由北往南方向行駛，孫的機車當場迎面撞及小貨車左側車門，人車倒地，小貨車駕駛張男未受傷。

警消獲報趕抵，將受傷的孫男送醫，孫因左腿骨折住院治療，幸無生命危險，警方事後對孫、張2人施以酒測，2人均無酒駕情形，詳細車禍肇責由警方進一步調查中。

高雄火車站站東路上個月29日趕選舉前通車，站西路及站東路分別規畫為南北向單行道，中山一路往北禁止左轉進入站西路，但仍有不少汽機車搞不清楚方向，導致通車後8天小車禍頻傳。

前天凌晨，一名沈姓女機車騎士疑因路況不熟，沿外側車道行駛，當場遭第2車道的賓士車撞及，連人帶車噴飛在地，導致右手骨折；今晨又發生男機車騎士誤闖，3天內2起騎士手、腳骨折車禍，顯見交通設施及號誌有待改善。

高市孫姓機車騎士今天上午誤闖站西路單行道，撞上前方一輛自小貨車，當場左腿骨折。記者石秀華／翻攝
高市孫姓機車騎士今天上午誤闖站西路單行道，撞上前方一輛自小貨車，當場左腿骨折。記者石秀華／翻攝
高雄火車站站東路上個月29日搶在選舉投票前通車，未料，通車才8天，車禍頻傳！今天上午騎士誤闖單行道，迎面撞自小貨車，左腿骨折。記者石秀華／翻攝
高雄火車站站東路上個月29日搶在選舉投票前通車，未料，通車才8天，車禍頻傳！今天上午騎士誤闖單行道，迎面撞自小貨車，左腿骨折。記者石秀華／翻攝
高市孫姓機車騎士今天上午誤闖站西路單行道，前方一輛自小貨車正迎面駛來。記者石秀華／翻攝
高市孫姓機車騎士今天上午誤闖站西路單行道，前方一輛自小貨車正迎面駛來。記者石秀華／翻攝

車禍 骨折 機車騎士

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