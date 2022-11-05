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快速道路遇螃蟹車左切又倒車 後方車主驚：差點被收掉
高雄市一名轎車車主昨早上班，開車上高雄快速道路左營路段時，前方一輛Yaris轎車，直接左切2個車道，車主想禮讓對方讓他先下交流道，未料小鴨車卻又左切還倒車，後方車主驚嚇險些被收掉，事後將過程PO網，網友酸小鴨車主「雞腿換駕照」、「罰單有破萬潛力」。
一名轎車車主昨在臉書社團「爆料公社」貼文，指早上上班在左營國十遇到一輛螃蟹車要直接切兩個車道，想說就先讓他下交流道吧。殊不知這傢伙不感謝我讓他，還差點被他給收掉了！
車主氣得將對方車牌揭露，還要求家屬管好一下你們家的長輩好嗎？並指，連續切兩個車道懶得理你，這是高速公路的路口耶，你就這樣直接給我倒車？
貼文一出，引發網友熱議，網友紛紛表示，「那駕照用雞腿換的真的很87、不能再高了」、「這幾秒的罰單應該有破萬的潛力」、「馬路三寶」、「新手炸彈」、「誰給他駕照的，好危險」、「看到倒車燈亮起來真的很傻眼」、「這隻跟本移動炸彈」。
左營警分局表示，目前尚未接獲報案及檢舉，影片中自小客車在高市都會快速道路倒車行為，已違反道路交通管理處罰條例第50條1項1款，可開罰600到1200元罰單；另車子壓到槽化線，則違反道路交通管理處罰條例第60條2項3款，可開罰900到1800元罰單。
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